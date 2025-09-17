«Рустам Нургалиевич, принимайте вызов!»: что Татарстан добавит в Max

В мессенджере появилась карта точек Wi-Fi — в будущем там будет доступно расписание поездов и самолетов

«Мы хотим перейти на новый формат взаимодействия граждан в рамках «Госуслуг» через мессенджер Max», — поделился сегодня глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин на сессии «Мессенджер Max: экосистема государства в смартфоне», прошедшей в рамках Kazan Digital Week. Теперь республика с нетерпением ждет, когда на базе приложения станет доступен «Госключ». Тем временем в Минцифры России предложили Татарстану принять новый вызов и впервые в стране реализовать цифровой студенческий билет. Подробнее — в материале «Реального времени».

Когда Max заменит студенческий билет?

Недавно стало известно, что в России стартовал пилотный проект по созданию цифрового аналога бумажных документов — «Цифровой ID». Новая функция запущена в мессенджере Max. Ожидается, что загрузить в него свои данные смогут в том числе студенты.

— Мы уже полностью готовы разворачивать проект. Цифровой ID, цифровой студенческий дает много возможностей. С одной стороны, это простая авторизация. Мы с Минцифры обсуждали новые сервисы, которые могут быть [созданы] в сфере высшего образования, и как только у нас появляется цифровой студенческий, это сразу дает большой потенциал для абсолютно новых сервисов, — подчеркнул на сессии замминистра науки и высшего образования России Андрей Омельчук.

В 2025 году возможность подтвердить статус студентов в Max должна появиться у учащихся более 200 вузов, а в 2026 году их количество должно превысить 1,3 тыс. Четыре российских университета уже реализуют в национальном мессенджере первые коммуникативные модели. В их числе, наравне с РАНХиГС и МГТУ им. Баумана, оказался КГЭУ. Как говорилось в презентации, для студентов в Казани разрабатывают чат-бот, дающий доступ к зачетной книжке и портфолио.

Появятся ли в этом году первые вузы, студентам которых не будут нужны студенческие?

— Вызов принят, — заявил в ответ на этот вопрос спикер. — Эта система требует инфраструктуры. Нам нужно определить список вузов, где она есть. Давайте до конца года [эту задачу] реализуем.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Рустам Нургалиевич, принимайте вызов! — поддержал замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Олег Качанов и добавил, что заняться этим мог бы, к примеру, Университет Иннополис.



В Max будет доступно расписание поездов и самолетов

С разговора о цифровом ID начал свое выступление и глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин. Он поделился, что активно использует эту функцию, и назвал ее «самым крутым, что есть в Max».

— У нас в ближайшее время появятся магазины, где можно подтвердить свой возраст [с помощью цифрового ID], когда покупаешь товары. Со следующей недели в нашей гостинице ИТ-парка появится возможность заселяться по цифровому ID, — сообщил спикер.

По его словам, республика активно внедряет национальный мессенджер и в сферу образования. На платформу перенесли групповые чаты более 2 тыс. детсадов, 1,4 тыс. школ, а также учреждений дополнительного образования и СПО.

Татарстан планирует новые шаги по интеграции МФЦ в Max. Один из них — подписание документов в приложении.

— С нетерпением ждем «Госключ», анонс уже был, — заявил Хайруллин. — Это суперудобно, долгожданный инструмент легитимизации.

Напомним, о том, что Max завершил интеграцию с технологией мобильной электронной подписи «Госключ», РБК сообщал месяц назад. Подключение первых компаний к сервису обещали осуществить в текущем году.

— Мы хотим перейти на новый формат взаимодействия граждан в рамках «Госуслуг» через мессенджер Max. Хотим реализовать такой функционал: ты просто заходишь в Max, нажимаешь на одну кнопку, появляется легитимный сотрудник-оператор МФЦ. Он по цифровому ID тебя удостоверил, за тебя заявление заполнил, потому что лучше разбирается в этих формах. Ты подписал «Госключом», заявление ушло, — поделился глава Минцифры.

По его словам, последним обновлением Max в республике стала интеграция туда карты точек общественного Wi-Fi. Теперь во время действия режима беспилотной опасности татарстанцы могут найти ближайшее место, где будет ловить интернет. В планах — добавить в мессенджер расписание поездов и самолетов.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В целом в России начата проработка дополнительного функционала мессенджера, сообщили в ходе сессии. Период внедрения — 2026 год. Ожидается появление таких возможностей, как:

подписание документов в Max;

оплата госпошлины;

предзаполнение документов с помощью данных Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА);

идентификация гражданина через Max.