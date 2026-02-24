В Татарстане отменили режим беспилотной опасности 24 февраля 2026 года
На территории республики он действовал с 04:22 утра
В Татарстане отменили режим беспилотной опасности 24 февраля 2026 года. Об этом сообщает МЧС России в приложении.
Напомним, что на территории республики он действовал с 04:22 утра.
Таким образом, ограничения продлились более восьми часов.
