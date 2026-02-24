Новости общества

В Татарстане отменили режим беспилотной опасности 24 февраля 2026 года

13:11, 24.02.2026

На территории республики он действовал с 04:22 утра

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане отменили режим беспилотной опасности 24 февраля 2026 года. Об этом сообщает МЧС России в приложении.

Напомним, что на территории республики он действовал с 04:22 утра.

Таким образом, ограничения продлились более восьми часов.

Дмитрий Зайцев

