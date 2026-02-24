Новости экономики

Объем сделок M&A в 2025 году снизился на 25%

13:20, 24.02.2026

По данным AK&M, показатель составил $41,1 млрд — это минимум за пять лет

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Рынок слияний и поглощений (M&A) в России завершил 2025 год снижением показателей. В четвертом квартале объем сделок составил $15,2 млрд, что на 34% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщает Ъ.

По расчетам агентства AK&M, суммарный объем сделок за 2025 год достиг $41,1 млрд. Это на 25% ниже результата предыдущего года и является минимальным значением за последние пять лет.

При этом средняя стоимость сделок в 2025 году выросла почти на 15% и составила $68 млн. По оценкам экспертов, динамика может быть связана с продажей непрофильных и неприбыльных активов.

Генеральный директор компании «Эксперт Бизнес-Решения» Павел Митрофанов отметил, что период экстренных распродаж активов после 2022 года завершился. По его словам, в 2025 году на динамику сделок влияли высокая стоимость заемных средств и связанные с этим дисконты. Он также указал, что средний размер сделки отражает скорее структуру активов, чем устойчивый тренд. По его мнению, ожидаемое снижение ключевой ставки в 2026 году может поддержать инвестиционную активность, а также привести к росту числа сделок и среднего чека.

В четвертом квартале 2025 года наибольшие объемы сделок зафиксированы в сельском хозяйстве ($4,8 млрд), строительстве ($2,5 млрд), добыче полезных ископаемых ($2,3 млрд) и ИТ-секторе ($1,9 миллиарда).

Среди сделок, завершенных в 2025 году: в октябре были проданы золоторудные месторождения компании «Техсервис» за $407 млн. В декабре «Росспиртпром» приобрел 100% «Татспиртпрома» (оценочно за $286 млн). Также в декабре Росимущество реализовало активы KR Properties за $837 миллионов.

Ариана Ранцева

ЭкономикаОбщество

