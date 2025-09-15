В России запустили пилотный проект «Цифровой ID» в мессенджере Max

Он представляет собой цифровой эквивалент бумажных документов

Фото: Михаил Терещенко/ ТАСС

В России стартовал пилотный проект по созданию цифрового аналога бумажных документов — «Цифровой ID». Новая функция запущена в мессенджере Max, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу платформы.

«Цифровой ID» в Max представляет собой цифровой эквивалент бумажных документов, позволяющий подтверждать возраст, статус студента, многодетного родителя и другую информацию. Подтверждение личности осуществляется через динамический QR-код, постоянно обновляющийся в профиле пользователя мессенджера. Создавать и использовать «Цифровой ID» могут граждане России, достигшие 18-летнего возраста.

Для активации «Цифрового ID» необходимо обновить приложения Max и «Госуслуги» до последних версий, перейти в раздел «Профиль» в Max, выбрать иконку «Цифровой ID» и нажать кнопку «Создать». Затем потребуется дать согласие на «Вход по лицу или отпечатку пальца», перейти в «Госуслуги» и подтвердить личность с помощью биометрии (очно или онлайн по загранпаспорту), дать согласие на обработку персональных данных. После этого необходимо сделать селфи и получить подтверждение создания «Цифрового ID».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Разработчики подчеркивают безопасность использования «Цифрового ID». Он будет действителен только на устройстве, на котором был создан, а динамический QR-код обновляется каждые 30 секунд. Скриншот «Цифрового ID» сделать невозможно — вместо QR-кода на фото будет отображаться белый экран. Доступ к QR-коду осуществляется только через Face ID или по отпечатку пальца, а при сканировании QR-кода персональная информация пользователя остается недоступной.

— Воспользоваться «Цифровым ID» можно будет при заселении в гостиницу, при покупке товаров, требующих подтверждения возраста старше 18 лет, а также статуса пенсионера, многодетного или студента, — пояснили в пресс-службе.

Пилотный проект позволит протестировать функциональность «Цифрового ID» и оценить его удобство и безопасность для пользователей.

Рената Валеева