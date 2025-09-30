Почему переболевшим коронавирусом придется заплатить новой волной инвалидности?

Ученые Сеченовского университета выявили, что даже после легкой формы коронавируса у пациентов может развиваться остеонекроз

Ученые Сеченовского университета обнаружили новую скрытую угрозу COVID-19. Их исследование выявило: даже после легкой формы коронавируса у пациентов может развиваться остеонекроз — стремительное разрушение костной ткани, вызванное гиперактивацией иммунных клеток. Тысячи людей могут столкнуться с отсроченными последствиями. Эксперты предупреждают: помимо костей, вирус бьет по нервной системе, сосудам и психике, вызывая тромбозы, панические атаки и полиорганную недостаточность. Подробнее — в материале «Реального времени».

COVID-19 разрушает кости

Новое исследование российских ученых раскрывает механизм одного из самых тяжелых последствий COVID-19 — остеонекроза, или разрушения костной ткани, что в дальнейшем может привести к инвалидности. Работа специалистов Сеченовского университета, опубликованная в международном научном журнале Pathophysiology, впервые показывает прямую связь между перенесенной инфекцией и стремительным развитием патологий опорно-двигательного аппарата.

Еще во время пандемии врачи начали отмечать тревожную тенденцию: у пациентов, перенесших COVID-19, начали массово появляться случаи асептического некроза головки бедренной кости — заболевания, которое ранее обычно связывали с:

серьезными травмами;

хроническим алкоголизмом;

длительным приемом кортикостероидов.

Особенностью новых случаев стало то, что болезнь развивалась у людей без традиционных факторов риска, причем иногда после достаточно легких форм коронавирусной инфекции.

Это заставило научное сообщество предположить, что вирус SARS-CoV-2 — штамм коронавируса 2-го типа, вызывающий тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС), каким-то образом непосредственно влияет на процессы костного метаболизма. Однако конкретный механизм этого воздействия долгое время оставался загадкой. Ответ на этот вопрос смогли найти ученые России, проведшие масштабное сравнительное исследование образцов костной ткани пациентов, перенесших эндопротезирование тазобедренного сустава.

Оказалось, что у пациентов с постковидным остеонекрозом в пораженных тканях наблюдается практически десятикратное увеличение количества тучных клеток — особых иммунных клеток, играющих ключевую роль в развитии воспалительных и аллергических реакций. Именно их гиперактивация, вызванная вирусом, запускает каскад патологических реакций, приводящих к нарушению кровоснабжения кости и ее последующему разрушению.



Как Татарстан укротил коронавирус

Но если механизм разрушения костей только начинают изучать, то с самой инфекцией Татарстан, судя по статистике, справился блестяще. Пока ученые исследовали последствия вируса на клеточном уровне, республика прошла через все этапы пандемии — от первого шока до полной стабилизации.

Динамика распространения коронавируса в республике с марта 2020 года по март 2025 года продемонстрировала классический путь от острой фазы пандемии к стабильной эндемической ситуации.

2020 год: начало пандемии

За первый год пандемии было зарегистрировано 13,4 тыс. случаев заражения, 186 летальных исходов и 13,2 тыс. выздоровлений. Пиковое значение активных случаев достигло 1296 в мае, при этом система здравоохранения оперативно адаптировалась к новым вызовам.

2021 год: рост заболеваемости

Год показал значительный рост — 161,3 тыс. новых случаев, 1824 смерти и 159,5 тыс. выздоровлений. Зимний пик 2021—2022 годов достиг 17 тыс. активных случаев, однако летальные исходы оставались относительно низкими благодаря накопленному опыту лечения и начавшейся вакцинации.

2022 год: стабилизация

Зафиксировано 67,7 тыс. новых заражений, смертность снизилась до 0 случаев за год, выздоровели 67,7 тыс. человек. Сезонные всплески стали менее выраженными (пики не превышали 7-8 тыс. активных случаев), начался переход к эндемическому режиму.

2023 год: спад заболеваемости

Показатели продолжали улучшаться: 23,8 тыс. новых случаев, 0 летальных исходов, 23,8 тыс. выздоровлений. Ситуация перешла в режим контролируемой эндемии с сезонными колебаниями в пределах 500—1000 активных случаев.

2024—2025: эндемический период

За последний год зарегистрировано лишь 175 новых случаев при полном отсутствии смертности и 100%-ном показателе выздоровлений. Текущие показатели на март 2025 года (150—260 активных случаев) подтверждают, что COVID-19 в Татарстане перешел в категорию контролируемых инфекций.

Всего за пять лет в республике зафиксировано: около 242 тыс. случаев заражения, 2010 летальных исходов и 240 тыс. выздоровлений, что свидетельствует о высоком уровне эффективности медицинской системы — 99,1% пациентов успешно преодолели заболевание.

Сейчас в Татарстане ситуация с COVID-19 находится под контролем и полностью укладывается в рамки сезонной заболеваемости. «Реальному времени» сообщили в региональном Роспотребнадзоре, что отмечается спад числа заражений: за минувшую неделю выявили 297 случаев, что более чем на 15,9% меньше, чем неделей ранее. Общая месячная статистика (около 1000 случаев) подтверждает, что всплеска заболеваемости нет. Основным вариантом вируса, который циркулирует среди населения, остается «Омикрон».

«Сейчас постковидных пациентов много»

Руководитель центра превосходства «Персонифицированная медицина» Казанского федерального университета Альберт Ризванов подтвердил опасения ученых о новом постковидном осложнении. Комментируя недавнее исследование коллег из Сеченовского университета, он объяснил выявленный механизм поражения костной ткани.

— Нарушается свертываемость крови, нарушается работа иммунитета. Поэтому сразу после такого заболевания сложные операции, например, могут потребовать больше времени на восстановление, — рассказал Альберт Ризванов.

Ризванов подчеркнул, что исследование Сеченовского вуза добавляет «морфологическое подтверждение именно в костной ткани» к уже известным данным о влиянии коронавируса на организм. Ризванов также провел параллель с другими серьезными инфекциями, отметив, что любое острое заболевание, будь то COVID-19 или грипп, выводит организм из равновесия на длительное время.



Помимо описанного в исследовании поражения костной ткани, перенесенный COVID-19 может иметь множество других серьезных последствий, влияющих на медицинский протокол. Об этом заявил врач-реаниматолог-анестезиолог Руслан Артемьев.

— Конечно, сейчас постковидных пациентов много. Но проблем с наркозом как таковых у нас не встречалось — как давали наркоз, так и даем. Однако есть серьезная настороженность в плане сердечно-сосудистых осложнений: нарушения ритма и риск возникновения тромбоэмболических осложнений, — отметил специалист.

Эксперт выделил ключевые направления, где последствия вируса проявляются наиболее ярко:

Неврологические и психиатрические осложнения: Повышение тревожности, частые стрессовые ситуации, приводящие к приему антидепрессантов. В тяжелых случаях — постковидный менингоэнцефалит с поражением центральной и периферической нервной системы, что может выражаться в двигательных нарушениях, проблемах со зрением и слухом, эмоционально-поведенческих расстройствах и даже нарушениях мозгового кровообращения. Отдельно выделяется ипохондрический вариант синдрома, когда человек живет в постоянном ожидании смерти, что усугубляет его состояние.

Повышение тревожности, частые стрессовые ситуации, приводящие к приему антидепрессантов. В тяжелых случаях — постковидный менингоэнцефалит с поражением центральной и периферической нервной системы, что может выражаться в двигательных нарушениях, проблемах со зрением и слухом, эмоционально-поведенческих расстройствах и даже нарушениях мозгового кровообращения. Отдельно выделяется ипохондрический вариант синдрома, когда человек живет в постоянном ожидании смерти, что усугубляет его состояние. Системный васкулит и тромбозы: Постковидный васкулит микро— и макрососудов проявляется различными высыпаниями на коже, мраморностью, синдромом Рейно, выпадением волос. Но главная опасность — тромбоваскулит, ведущий к тромбоэмболическим осложнениям в различных органах.

Постковидный васкулит микро— и макрососудов проявляется различными высыпаниями на коже, мраморностью, синдромом Рейно, выпадением волос. Но главная опасность — тромбоваскулит, ведущий к тромбоэмболическим осложнениям в различных органах. Полиорганная недостаточность: Вторичные изменения затрагивают практически все системы: легочную, почечную, печеночную, а также последствия тромбоза глубоких вен.

Вторичные изменения затрагивают практически все системы: легочную, почечную, печеночную, а также последствия тромбоза глубоких вен. Общие изматывающие симптомы: Хроническая усталость, не позволяющая выполнять повседневные обязанности, нарушение терморегуляции, озноб, повышенная потливость.

Также Артемьев акцентировал внимание на постковидном синдроме, который развивается во время или после заболевания COVID-19.

