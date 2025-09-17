МАК назвал виновника крушения самолета в Татарстане, где погибли трое

Экскурсионная Cessna разбилась в Камско-Устьинском районе. Погибли пилот, пассажирка и дочка, отец семейства выжил, но получил тяжелые травмы

Межгосударственный авиационный комитет опубликовал окончательный отчет по результатам расследования авиакатастрофы, произошедшей в июле 2024 года. Речь идет о крушении легкомоторного экскурсионного самолета Cessna-17, в результате которого погибли пилот самолета, пассажирка и 11-летняя дочка. Отцу удалось спастись. По версии МАК, одна из причин — полеты «на бреющем». Подробнее — в материале «Реального времени».

Хронология авиакатастрофы

Напомним, после трагедии МСУТ СКР возбудило уголовное дело в отношении авиаперевозчика по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть трех лиц).

Позднее руководитель Казанского отдела СК на транспорте, полковник юстиции Николай Гончаров в разговоре с «Реальным временем» рассказал, что на борту находились четверо — пилот Евгений Гущин, а также семейная пара с 11-летней дочкой. Отец получил серьезные телесные травмы, с которыми его госпитализировали в Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Семья приехала из Москвы. У них был такой тур: арендовали в Нижнем Новгороде машину и планировали проехать через Татарстан в Самару.

По словам Гончарова, собственником самолета являлся Степан Смирнов, который работал под брендом «Летай с нами». При этом в отношении него уже устанавливался судебный запрет на осуществление подобной коммерческой деятельности.

Как отмечается в отчете МАК, Гущин (пилот, — прим. ред.) работал со Смирновым с апреля 2024 года — то есть буквально несколько месяцев на момент катастрофы, но никаких договоров между ними заключено не было. За это время он успел совершить 28 полетов.

Сам Гущин приехал 10 июля на аэродром примерно в 05:00 и приступил к предполетной подготовке. В крови не было обнаружено ни следов наркотиков, ни алкоголя. Из упущений — забыл внести в бортжурнал данные о количестве заправленного топлива. Первый полет Гущин выполнил в 05:35 и, прокатив туристов в сторону Болгара, вернулся в 06:05.

В 06:23 на борт сели три пассажира — та самая семья из Москвы. Спустя семь минут экстремального пилотирования и пролетов «на бреющем» — в 06:31 — произошло столкновение с землей.

В 06:35 местные жители позвонили в ЕДДС и сообщали о крушении. В 06:42 аналогичное сообщение поступило от представителя ФСБ.

В 06:31 при выполнении очередного маневра ВС столкнулось с землей. Самолет разрушился и сгорел из-за возникшего на земле пожара. Находившиеся на борту пилот и два пассажира погибли. Один пассажир получил серьезные телесные повреждения.

Установить траекторию полета удалось благодаря смарт-часам

Как отмечается в отчете, несмотря на то, что самолет после авиакатастрофы был полностью разрушен и частично сгорел, благодаря оставшимся частям удалось установить, что на момент соприкосновения винта с землей мощность на него подавалась — признаков отказа системы управления не выявлено. Остальные системы также работали штатно.

При осмотре места АП установлено, что первое касание самолета о поверхность земли произошло воздушным винтом. Характер расположения фрагментов и следов на земной поверхности свидетельствует о том, что судно подходило к земле с отрицательным углом тангажа, левым креном и с курсом МК ~ 175°.

Дальнейшее движение происходило по земле, о чем свидетельствует характерный след. В процессе движения по земле у самолета отделились воздушный винт и часть капота двигателя. Он развернулся на курс МК = 309° и остановился.

После столкновения с землей судно «отбросило» на 40 м. Разрушение крыла и нарушение герметичности топливной системы привели к разливу топлива и его возгоранию. Радиус зоны пожара — примерно 15 м.

Из «дополнительного оборудования» — две экшен-камеры, одна из которых (что была в кабине) — сгорела, а та, что была установлена на крыле, — записала момент происшествия. Установить же траекторию полета удалось благодаря смарт-часам.

Авиационное происшествие с самолетом С-172-0381 RA-2431G произошло в результате его вывода на закритические углы атаки и режим сваливания на малой высоте, что привело к столкновению самолета с земной поверхностью. Способствующими факторами, наиболее вероятно, явились:

— недостатки в эксплуатационной документации ЕЭВС;

— неправильные действия пилота при появлении предупреждающих признаков о приближении к сваливанию и при переходе в режим сваливания.