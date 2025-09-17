Новости происшествий

МАК назвал виновника крушения самолета в Татарстане, где погибли трое

12:40, 17.09.2025

Экскурсионная Cessna разбилась в Камско-Устьинском районе. Погибли пилот, пассажирка и дочка, отец семейства выжил, но получил тяжелые травмы

Фото: скриншот с сайта mak-iac.org

Межгосударственный авиационный комитет опубликовал окончательный отчет по результатам расследования авиакатастрофы, произошедшей в июле 2024 года. Речь идет о крушении легкомоторного экскурсионного самолета Cessna-17, в результате которого погибли пилот самолета, пассажирка и 11-летняя дочка. Отцу удалось спастись. По версии МАК, одна из причин — полеты «на бреющем». Подробнее — в материале «Реального времени».

Хронология авиакатастрофы

Напомним, после трагедии МСУТ СКР возбудило уголовное дело в отношении авиаперевозчика по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть трех лиц).

скриншот с сайта mak-iac.org

Позднее руководитель Казанского отдела СК на транспорте, полковник юстиции Николай Гончаров в разговоре с «Реальным временем» рассказал, что на борту находились четверо — пилот Евгений Гущин, а также семейная пара с 11-летней дочкой. Отец получил серьезные телесные травмы, с которыми его госпитализировали в Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Семья приехала из Москвы. У них был такой тур: арендовали в Нижнем Новгороде машину и планировали проехать через Татарстан в Самару.

По словам Гончарова, собственником самолета являлся Степан Смирнов, который работал под брендом «Летай с нами». При этом в отношении него уже устанавливался судебный запрет на осуществление подобной коммерческой деятельности.

скриншот с сайта mak-iac.org

Как отмечается в отчете МАК, Гущин (пилот, — прим. ред.) работал со Смирновым с апреля 2024 года — то есть буквально несколько месяцев на момент катастрофы, но никаких договоров между ними заключено не было. За это время он успел совершить 28 полетов.

скриншот с сайта mak-iac.org

Сам Гущин приехал 10 июля на аэродром примерно в 05:00 и приступил к предполетной подготовке. В крови не было обнаружено ни следов наркотиков, ни алкоголя. Из упущений — забыл внести в бортжурнал данные о количестве заправленного топлива. Первый полет Гущин выполнил в 05:35 и, прокатив туристов в сторону Болгара, вернулся в 06:05.

В 06:23 на борт сели три пассажира — та самая семья из Москвы. Спустя семь минут экстремального пилотирования и пролетов «на бреющем» — в 06:31 — произошло столкновение с землей.

В 06:35 местные жители позвонили в ЕДДС и сообщали о крушении. В 06:42 аналогичное сообщение поступило от представителя ФСБ.

скриншот с сайта mak-iac.org

В 06:31 при выполнении очередного маневра ВС столкнулось с землей. Самолет разрушился и сгорел из-за возникшего на земле пожара. Находившиеся на борту пилот и два пассажира погибли. Один пассажир получил серьезные телесные повреждения.

Установить траекторию полета удалось благодаря смарт-часам

Как отмечается в отчете, несмотря на то, что самолет после авиакатастрофы был полностью разрушен и частично сгорел, благодаря оставшимся частям удалось установить, что на момент соприкосновения винта с землей мощность на него подавалась — признаков отказа системы управления не выявлено. Остальные системы также работали штатно.

скриншот с сайта mak-iac.org

При осмотре места АП установлено, что первое касание самолета о поверхность земли произошло воздушным винтом. Характер расположения фрагментов и следов на земной поверхности свидетельствует о том, что судно подходило к земле с отрицательным углом тангажа, левым креном и с курсом МК ~ 175°.

Дальнейшее движение происходило по земле, о чем свидетельствует характерный след. В процессе движения по земле у самолета отделились воздушный винт и часть капота двигателя. Он развернулся на курс МК = 309° и остановился.

После столкновения с землей судно «отбросило» на 40 м. Разрушение крыла и нарушение герметичности топливной системы привели к разливу топлива и его возгоранию. Радиус зоны пожара — примерно 15 м.

скриншот с сайта mak-iac.org

Из «дополнительного оборудования» — две экшен-камеры, одна из которых (что была в кабине) — сгорела, а та, что была установлена на крыле, — записала момент происшествия. Установить же траекторию полета удалось благодаря смарт-часам.

скриншот с сайта mak-iac.org

Авиационное происшествие с самолетом С-172-0381 RA-2431G произошло в результате его вывода на закритические углы атаки и режим сваливания на малой высоте, что привело к столкновению самолета с земной поверхностью. Способствующими факторами, наиболее вероятно, явились:
— недостатки в эксплуатационной документации ЕЭВС;
— неправильные действия пилота при появлении предупреждающих признаков о приближении к сваливанию и при переходе в режим сваливания.

Дмитрий Зайцев

