«Профкам» выиграл чемпионат Татарстана по футболу 8 на 8

Таким образом, республика будет представлена на финальной стадии чемпионата страны тремя командами

«Профкам» — победитель чемпионата РТ по футболу 8Х8. Фото: предоставлено realnoevremya.ru федерацией футбола РТ

Победой челнинской команды «Профкам» завершился чемпионат Татарстана по мини-футболу 8х8, который являлся региональным отбором на чемпионат России в том же формате. Подробнее о соревнованиях «Реальному времени» рассказал главный судья стартов, исполнительный директор Федерации футбола Татарстана Радик Ахмадуллин.

В финале сыграли команды Челнов и Альметьевска

В турнире, который прошел с 12 по 14 сентября на казанском стадионе «Мотор», приняла участие 21 команда — сильнейшие представители любительских лиг республики, которые боролись за награды и две путевки на финал. В первый день был сыгран групповой этап, по итогам которого 7 лучших команд напрямую вышли в плей-офф, а команды, занявшие 2-е и 3-е места в группах пробивались в основную сетку через стыковые матчи. Еще две команды были отобраны из проигравших по лучшему рейтингу. По итогам второго игрового дня, когда прошли стыковые матчи, и плей-офф в полуфинал вышли четыре сильнейшие команды. В заключительный день были сыграны полуфиналы, матч за 3—4-е места и финал.

В финальном матче чемпионата Татарстана по мини-футболу в формате 8х8 2025 года челнинский «Профкам» взял верх над альметьевским «Элметом» и впервые стал победителем турнира. В число лучших игроков попал челнинец Олег Бондарев, как и альметьевец Наиль Ягудин, чей коллектив «Элмет» финишировал на втором месте, и теперь обе команды представят нашу республику на чемпионате России по мини-футболу в формате 8х8, запланированном в Сочи в ноябре.

Третье место у казанской «Na farte-Теплый дом», чей представитель Ренат Мерзин также вошел в число лучших игроков турнира. Дебютанты в поединке за бронзовые медали обыграли земляков-казанцев — команду «Дубрава-Алга Групп».

В год Великой Победы все турниры проходят в ее честь. предоставлено федерацией футбола РТ

Футбольный чемпионат страны 8х8 активно привлекает команды из новых регионов страны

Отборочные этапы в финальную часть сочинского чемпионата страны прошли в минувшие выходные во многих регионах России, республиках Бурятия и Тыва, Московской области, Луганской народной республике, чья команда СКИФ также будет представлять свой регион в финале турнира. Пока классический футбол испытывает определенные затруднения с привлечением клубов новых регионов России, футбол в формате 8х8 уже не первый год собирает в Сочи команды Севастополя и Симферополя, Донецких и Луганских народных республик.

В июле в этом же формате соревнований 8х8 четыре татарстанские команды приняли участие в Межрегиональном фестивале МРО «Приволжье», который прошел в Жигулевске (Самарская область). 18 команд боролись за единственную путевку на упомянутый чемпионат России в Сочи, среди которых были упомянутые «Профкам» и «Дубрава-Алга Групп», а также еще две челнинские команды со схожими названиями «О2 RUS Движение» и «О2 RUS Тишина». В конечном итоге, именно «О2 RUS Тишина» выиграла единственную путевку в финальную часть чемпионата страны, обыграв в главном матче турнира соперников из Самары. Лучшим игроком Фестиваля был признан Андрей Овечкин («О2-Рус-Тишина»), а лучшим нападающим стал Павел Игнатович («О2-Движение»).

Кстати, команда «О2-Движение» принимала участие в чемпионате Татарстана, уступив в одной восьмой турнира будущему победителю «Профкаму» 1:1 и 1:3 в серии послематчевых пенальти. До того, на стадии 1/16 финала, «О2-Движение» переиграло со счетом 3:1 мощный казанский коллектив под названием «Солвар» 3:1.

Алмаз Насыбуллин (справа) и Салават Самигуллин: схватка двух титанов. предоставлено федерацией футбола РТ

«Солвар» делегировал своего лидера в административный штаб казахстанского «Актобе»

Уже касаемо «Солвара» необходимо добавить, что в июле команда принимала участие во Всероссийских соревнованиях по мини-футболу в формате 6х6 под названием «Белые ночи», проходивших в Санкт-Петербурге. Победу в турнире одержали хозяева, команда «Волна», которая в финале обыграла рязанскую «Конфесту». Казанский «Солвар» завершил соревнования на стадии четвертьфинала.

Он и в формате 8х8 был в числе претендентов на победу (Галиакберов, Панцырев, Петухов, Самигуллин, Щукин). Существенную потерю Марата Хайруллина, который летом играл за «Солвар» в формате 6х6, а в августе получил приглашение на работу спортивным директором в казахстанском клубе «Актобе», казалось бы, должно было возместить появление в составе команды Наиля Замалиева, ранее выступавшего за «Сокол».

Но парадокс в том, что обыгравший казанцев «О2-Движение» — это экс-игрок сборной России Ильмир Нурисов плюс Фаррух Каримов, Антони Чиковани, два бывших игрока казанской «Стрелы» Адель Бариев и Артем Бердов. И это только навскидку, пробежавшись взглядом по составу челнинской команды. Дело в том, что российский любительский футбол в целом не структурирован.

На поле кипели нешуточные страсти. За полем — бурлили эмоции. предоставлено федерацией футбола РТ

Зачастую в турнирах играют одни и те же люди. Полтора десятка лет назад одноклубник по мини-футбольной «Волге» Александр Хохряков сетовал что предстоящая игра станет для него четвертой за день. А на тот период в Казани существовали только чемпионат республики и КФЛЛ по классическому футболу, плюс турниры департамента федерации РТ по мини-футболу, а также такие лиги, как татаро-турецкая, ОЛЛФ, Открытая любительская лига футбола и БФЛ, благотворительная футбольная лига. С той поры добавились все разновидности футбола: 6х6, 7х7, 8х8. И игроки, выступающие в разных командах разных подвидов футбола, зачастую одни и те же.

Представители канувшего в лету «Сокола» играли в футболках с надписями «Возрождение»

Причем это общероссийский тренд. Еще когда казанский «Сокол» только завоевывал путевку в чемпионат второго дивизиона, обратил на себя внимание один из его соперников — команда Череповца, выступавшая в двух финальных турнирах одновременно. Один день в классическом варианте, в другой день — 8х8. Выступал на том турнире и ижевский клуб «Делина», который в классическом варианте выступал на чемпионате Татарстана, плюс ульяновская «Погода в доме», также играющая в чемпионате Казани по мини-футболу.

Татарстан тогда представляли «Бай Хаус» (бывший «Агро Рост»), созданный на базе футбольного «Нэфиса», принципиального соперника «Сокола» по чемпионату Татарстана. Плюс «Интеллигент Строй» (бывший ДРКБ), созданный на основе «Максат-Казэнерго», команды Тагира Метшина.

Члены штаба бывшего «Сокола»: то ли угрожают, то ли намекают на «возрождение». предоставлено федерацией футбола РТ

Кстати, недавние партнеры Замалиева по «Соколу» (Ванечкин, Вахтеров, Шарафеев) с представителями тренерского и административного штабов (Орлов, Минневалиев, Сабирзянов) представляли на этом турнире команду FC Red. Уступили все тому же «Профкаму» на стадии четвертьфинала, выступая в футболках с многозначительной надписью «Возрождение».