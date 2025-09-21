Гид по улице Каюма Насыри: муэдзин, художник, звукорежиссер и солист оркестра

Прогулка по улице Захарьевской, часть 5-я

Апанаевская мечеть. Фото: Радиф Кашапов

Последняя часть казанской улицы Каюма Насыри, упирающаяся в Сафьян, связана с большой купеческой семьей Апанаевых. Их род ведет свою историю с XVII века, с мелкого торговца Апаная Хафиза. Кроме того, приступим к рассказу о мечети, которая теперь носит имя Апанаевых, а в советское время долгие годы была детским садом.

Апанаевская мечеть (К. Насыри, 27)

Вторая соборная мечеть как будто всегда остается в тени мечети Марджани, хотя она построена в то же время, а может, даже чуть раньше — в 1768—1771 годах. Редкой красоты здание, в котором сочетаются московское барокко, русское узорочье и татарские орнаменты.

Деньги на строительство выделил купец Якуп Султангалеев. В 1872 году, после пожара в слободе, здание расширили с северной стороны по проекту Петра Романова. Потом, в 1882-м, появилась кирпичная ограда и лавка стараниями Исхака Юнусова, строившего с братом Ибрагимом Сеннобазарную мечеть и выступавшего попечителем Первой соборной. Надстроил ее в 1887-м Мухаммадъюсуп Апанаев. Доход от лавки и находящихся в них складов шел на нужды мечети (400 и 372 рубля в год).

Кстати, этот Апанаев владел и так называемым Апанаевским подворьем (ул. Московская, 60), торговал шерстью и кожами, был гласным Казанской городской думы. Лавка существует и сейчас, одно время здесь работало уютное кафе.

Часто муллами в мечети были представители семьи Сагитовых. Салих родился в деревне Килеево (Кили, ныне — Балтасинский район РТ). Имамом также работал Исхак Сагитов, потом его сын Салахутдин, причем они не «шли» друг за другом. Они же возглавляли местное медресе. Одно из его названий — «Касимия», в честь Мухаммадкасима Салихова.

В 1930-е годы у мечети снесли минарет, крышу, перекрытия первого этажа, интерьеры, пробили новые окна, заложили старые, из двухэтажного здание превратилось в трехэтажный детский сад.

Дом Исанбаевых, а ныне — Шамсутдиновых. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Дом Исанбаевых (К. Насыри, 33)

В 1856 году муэдзином, то есть служителем, который возвещает азан — призыв к молитве, стал Мустафа Исанбаев. В 1889-м его сменил сын Ибрагим, а того в 1922-м — Мухаметзариф Исанбаев. Мустафа построил этот дом в 1880-е: одноэтажный, с полуподвалом.

Сейчас здесь живет семья художника Рушана Шамсутдинова, не только зарисовавшего, но и сфотографировавшего немало зданий из прошлого слободы. Вероятно, многим знакома его книжная графика: «Идегей», «Кыйсса-и Йосыф», «Путешествие Ибн Фадлана».

Его дед Гайнутдин уехал из Апастовского района на Урал, разводил лошадей, а когда началась коллективизация, продал огромный дом и уехал в Казань, купив дом на Захарьевской. Отец художника работал на автотранспортных предприятиях. Дядя Исмай стал мультиинструменталистом и композитором. Он также жил в доме, о чем говорит и табличка, которую повесили сами Шамсутдиновы. В доме, говорят, хранятся древние немецкие скрипки.

Брат Рушана Шамсутдинова Инар известен как звукорежиссер на казанском радио, записавший немало звезд татарской эстрады. Юран Шамсутдинов был солистом Государственного эстрадно-симфонического оркестра РТ. В интервью «Реальному времени» Рушан Шамсутдинов говорил, что его прадед Мухаммед-Йусуф Сагитов был двоюродным братом Каюма Насыри.

Рядом, кстати, стоит 31-й дом, креатив Минлесхоза, построенный для создания среды, но не имеющий под собой какой-то исторической основы. Впрочем, похожий дом здесь действительно стоял.

Дом Ф.И. Максютовой (К. Насыри), 35

Рядом стоял дом, построенный во второй половине XIX века в стиле эклектики, двухэтажный, обшитый тесом. Сохранилось фото 2003 года профессора Тулейнского университета Уильяма Крафта Брумфилда, на котором мы видим здание в пять окон с резными наличниками, но уже без стекол.

Здание школы на месте дома Исмагила Апанаева. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Дом Исмагила Апанаева (К. Насыри, 37)

Изначально дом был двухэтажным, возвели его во второй половине XVIII века, а третий этаж надстроили в советское время, убрав всю лепнину. Владел им Исмагил Апанаев, сын Апаная Хафиза. Исмагил занимался выделкой кожи и был одним из глав Татарской ратуши, органа самоуправления татар в Казани. Позднее домом владел Муса Апанаев, далее — Мухамет, который расширил строение антресолями и сделал пристройку со двора. Затем здание перешло к упомянутому выше Мухаммадъюсупу, а потом — к его сыну Абдулле, гласному городской думы, члену Губернского присутствия (комиссии) по государственному налогу с недвижимости. Одной из его идей было создание национального музея. Сейчас на этом месте — новый корпус 12-й школы.

Сафьян, 6. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Дом Бибизухры Апанаевой (К. Насыри, 42/6)

Двухэтажный деревянный дом стоял на углу с улицей Сафьян, с 2006 года здесь — новая шестиэтажка. Во второй половине XIX века — это был участок Мухаметгалея Абсалямовича Усманова, который также владел зданием на Парижской Коммуны, 11, торговал чаем, сахаром и мануфактурой. Затем домом владела его дочь Бибифатима, которая в 1898-м продала его Бибизухре Абдулкаримовне Апанаевой. Проект дома делал упомянутый в прошлой части Богдан Нилус, в будущем — мастер московского модернизма.

Министерство молодежи РТ. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Дом Мусы Апанаева (Сафьян, 5)

Дом рубежа XVIII—XIX веков, которым владел Муса Апанаев. У сына Исмагила также был кожевенный завод, он активно торговал с Китаем, был судьей Совестного суда, заседателем уголовной палаты и членом Казанского городского магистрата. Затем владельцем стал Абдулкарим, чья дочь жила рядом. Он с братьями Муртазой, Хасаном, Мухаммадом и Губайдуллой продолжил дело отца. В доме также жили его дети, активно торговавшие в Ташкенте, Бухаре, Хиве, Мухаммадвали и Мухаммадзакир.

Последний нам известен как отец музыканта и переводчика Мухаммадвали Апанаева. Третий этаж дом обрел в советское время, при реставрации его убрали. Сейчас в здании находится Министерство молодежи РТ.

На углу улиц Сафьян и Марджани стоит дом Гарун-аль-Рашида Апанаева, сына Абдрахмана Абдулкаримовича. Давно пора бы сменить его ошибочное название «Дом Ахметбая». Родственники построили его на свадьбу с Марвией Агафуровой, поэтому он похож на дом Камалетдина Агафурова в Екатеринбурге — у него такой же прямоугольный эркер.