Всеволод Салин: «Сделаем все, чтобы заключительный тур пройти с победами»

Игрок «Крыльев барса» — о подготовке команды к решающему этапу чемпионата страны по баскетболу на колясках

Владислав Салин (слева) с главным тренером команды Сергеем Чистовым (справа). Фото: Динар Фатыхов

Игроку казанского баскетбольного клуба на колясках «Крылья барса» Всеволоду Салину одновременно повезло и не повезло. Защищая цвета казанской дружины, Салин всегда может претендовать на самые высокие места в части игры 5Х5. Но в варианте игры 3Х3 Салин пока до золота не добирался. Подробнее о причинах самый молодой баскетболист команды-чемпионов рассказал в интервью «Реальному времени.

«Играть втроем было тяжеловато и в физическом смысле, и в моральном»

— Всеволод, вы в этом сезоне завершили все соревнования в формате 3Х3, завоевав бронзовые медали Кубка страны в составе команды «Юность», представлявшей Васильево. Как складывался этот турнир и почему не удалось повторить успех в чемпионате страны в том же формате 3Х3?

— Необходимо начать с того, что на кубковый старт не смог поехать один из наших игроков Альберт Багаманов, который приболел буквально перед отъездом. И мы играли втроем, еще Динар Камалиев и Эльвир Файзуллин.

— Двое взрослых, солидных мужчин, что диссонировало с названием вашего коллектива «Юность».

— Да, так и было. В итоге отсутствие Альберта сказалось на том, что у меня не было замены, поскольку у нас при подборе состава учитывается балльная система, и Альберт должен был подменять меня, давая отдохнуть. Играть втроем было тяжеловато и в физическом смысле, и в моральном, поскольку, когда мяч не летит в кольцо, бывает полезно замениться, посидеть и подумать, что надо исправить. К счастью, мы подошли к турниру на пике физических возможностей, и усталость не стала серьезным препятствием. Самым сложным из всех стал матч во второй день, когда нам противостояла «Легион-Югра» из Нягани. Тут надо пояснить, что в первый день мы их спокойно обыграли, а во второй день у меня совсем не пошла игра, о чем я уже говорил как о факторе, для чего иногда бывает полезно замениться, подумать. В итоге матч перешел в овертайм, где мы все-таки победили.

Файзуллин, Салин, Камалиев (на переднем плане): бронзовые призеры Кубка России. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«В финале с первой командой Питера был самый настоящий триллер»

— В этом плане вариативность первого состава «Крыльев барса» очень велика, поскольку лидер команды Василий Кочетков может все: не пойдут трехочковые, он переключается на подборы, передачи партнерам. А в вашем случае: какой был шанс перестроиться?

— Вот как раз об этом шла речь, когда у меня не пошли броски, в том числе трехочковые, эту часть работы взяли партнеры, Динар Камалиев попал из-за дуги. Я же, понимая, что бросок не пошел, в основном занимался подбором из-под щита.

Перед бронзовым матчем с Тюменью мы видели, что они в порядке, тем более что навязали борьбу первому составу питерской команды, одному из фаворитов. В матче за третье место уже был задействован Альберт Багаманов, поэтому была выстроена командная тактика, когда мы, два больших игрока, залезали под щит, контролируя его, плюс в плане бросков все пошло как надо и у меня, и у него. Был один эпизод, когда я повредил руку, заменился, чтобы замотать ее, а в это время соперник прибавил. Но игра все-таки проходила под нашим контролем, и, когда я вернулся на площадку, мы довели матч до победы. Так же, как и первая команда, в победе которой я не сомневался.

— Касаемо финала, у зрителей уже закрадывались сомнения, в том числе потому, что Питер постоянно вел в счете и под конец игры имел больше атак. А уж эмоции наставника «Крыльев барса» Сергея Чистова после решающего броска показали, как тяжело дался матч за первое место.

— Да, основная команда «Крылья барса» в финале с первой командой Питера устроила самый настоящий триллер. С одной стороны, это был очень красивый и волнительный матч, с другой — счет был очень маленький, каждое очко давалось командам с большим трудом. Но эмоции Сергея Анатольевича, наверное, еще можно объяснить тем, что это была третья подряд победа «Крыльев барса» в дисциплине 3Х3.

На тренировке. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Тренер Наталья Кулешова выбрала для нас тактику с двумя большими на площадке»

— Кстати, как в 3Х3 работают ваши тренеры Чистов и Наталья Кулешова? В классической версии баскетбола на колясках они представляют собой тандем. Меняется ли их работа, когда вы разделяетесь на два коллектива?

— Иногда, бывает, Чистов делает подсказку Наталье Владимировне по поводу нашей части коллектива, и наоборот, но это только потом осознаешь, что мы представляем в 3Х3 разные коллективы. Но понятно же, что мы одна команда, в успехах которой все заинтересованы. Получается, что своими подсказками они не нарушают субординацию друг друга.

Вскоре после Кубка страны, который проходил в Москве на свежем воздухе, мы сыграли в чемпионате страны, переехав в спортзал Химок. Поменялась не только наша дислокация, но и сразу выросли скорости, поскольку в Химках мы играли на паркете. Темп увеличился, тут уже за пять минут игры можно было устать больше, чем за весь матч на свежем воздухе. Само отсутствие свежего воздуха, на мой взгляд, пошло на пользу, поскольку в дни наших матчей было слепящее солнце, стояла жара, и играть в зале при кондиционерах было приятнее. Ну и такие особенности игры на свежем воздухе, как дождь, который сразу же делает игру невозможной из-за скольжения, и порывы ветра, которые просто могут сносить мяч по пути к кольцу, — всего этого в Химках не было. Я говорю в целом, потому что в этом году погодные условия не так сильно мешали нашим матчам, хотя на отборочном турнире Кубка страны ветер иногда поднимался, внося свои коррективы, но не критично.

Что касается меня, я снова играл в матчах чемпионата страны практически без замен, поскольку Наталья Владимировна выбрала для нас тактику с двумя большими на площадке. И к концу турнира усталость у меня чувствовалась.

— Как она ощущалась — на бицепсах или плечевом поясе?

— По моим ощущениям, усталость охватывает плечевой пояс и верхнюю часть спины. Бывает, что сложно разгибаться, руки забиты, поэтому броски получаются с непонятной траекторией, движения становятся ощутимо медленней.

Спарринг с партнером по команде Игорем Самарцевым. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«В Кубке и чемпионате были немного разные команды в числе соперников»

— Как расцениваете пятое место на чемпионате страны?

— Результат для нас, можно сказать, печальный. Изначально мы рассчитывали на призовое место, как и на Кубке. Но тут была последовательность неприятностей. В группе проиграли в одном матче, из-за чего в четвертьфинале попали на первый состав Питера, и, даже навязав им упорную борьбу, мы были вынуждены уступить в два очка.

В Кубке и чемпионате были немного разные команды в числе соперников. На чемпионат не приехали упомянутые мной в числе соперников Нягань и Тюмень, у которой были определенные финансовые сложности, не позволяющие принимать участие во всех турнирах сезона. Зато на чемпионате была Москва, заявленная сразу тремя командами. Почему ее не было на Кубке — мне неизвестно. Они приходили смотреть на наши матчи, но не играли. С другой стороны: их первая команда дошла до финала чемпионата страны.

— Постепенно настала пора рассказать о себе.

— Я родился и жил в небольшом городе Ялуторовск Тюменской области. Там и получил травму, катаясь в 15 лет на снегоходе. Потерял ногу после аварии.

— Ваш Ялуторовск, в моем понимании, связан с хоккеем.

— Как раз таки хоккеем я и занимался большой период времени, с трех до 11 лет. А потом переключился на баскетбол. Причем я настолько наигрался в хоккей, что, получив травму, даже не рассматривал вариант со следж-хоккеем, который у нас выступает как некий конкурент при выборе вида спорта для атлетов с ПОДА.

Айрат Шаймиев напутствует тренера и игроков подопечной команды на второе чемпионство. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Я переезжал в Казань потому, что здесь на тот момент уже была более сильная команда»

Хотя после ампутации я поначалу вообще был в состоянии, когда ничего не хотелось делать. Но в этот период мои друзья по баскетбольной команде съездили на чемпионат области. А там их матчи обслуживала судья, которая одновременно была связана с обществом инвалидов и его руководителем Никитой Меркушиным, царствие ему небесное. Эта женщина-арбитр рассказала о моей ситуации, и Меркушин позвал меня в тюменскую команду «Шанс». Это было спустя три месяца после травмы, когда я осознал, что для меня открывается возможность продолжить играть в баскетбол, только теперь уже на колясках. В итоге мои отец и дедушка возили меня из Ялуторовска на тренировки и обратно, потом я уже стал ездить самостоятельно. Если сравнивать обычный баскетбол и на колясках, то мне не пришлось сильно переучиваться бросковой технике, которой я уже владел, но самое тяжелое было во владении коляской: в передвижении, маневрировании.

Это я говорю о событиях 2021 года, а в сентябре 2023-го я перебрался в Казань. Летом того года я завершил обучение в школе и поступил в Казанский государственный аграрный университет. Я переезжал сюда потому, что в Казани на тот момент уже была более сильная команда, поднявшаяся до уровня вице-чемпиона страны, и потому, что, конкурируя по позиции с таким игроком, как Василий Кочетков, я мог бы серьезно повысить свой уровень игры. Хотя меня приглашала и Москва, но Казань выглядела более привлекательным вариантом.

— Сейчас этот привлекательный вариант казанской команды готовится защищать свое прошлогоднее чемпионство.

— Да, нам предстоит последний тур чемпионата страны в городе Алексин Тульской области, где расположен центр развития видов спорта для представителей ПОДА. Если говорить о городке Алексин, то на местной базе проходят сборы, как наши, так и наших коллег из других видов спорта. Сама база нравится, все доступно, кормят хорошо, отличные условия для тренировок и восстановления. Причем там у нас свой зал, который как раз не надо делить ни с кем.

Что касается положения команды, то мы начнем четвертый тур с очками, набранными ранее, имея две победы на одно поражение по сравнению с нашими главными конкурентами из Питера. В целом, есть небольшой задел для того, чтобы повторить наш прошлогодний успех с чемпионством, но я могу заверить, что мы не смотрим на имеющийся гандикап, делая все, чтобы и заключительный тур пройти с одними победами.