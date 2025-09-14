Александр Малькевич: «По многим показателям Татарстан задает патриотические тренды в России в целом»

По словам общественника, в республике 114 участников СВО баллотируются в депутаты. Всего по стране 1 616 кандидатов с боевым опытом.

Фото: Экспертный клуб "Волга"

14 сентября в России проходит единый день голосования. В этот день в Татарстане выбирают раиса республики, а также представителей в местные органы самоуправления и довыборы депутата Госсовета Татарстана по Мелекесскому округу. По словам замруководителя рабочей группы по общественному контролю за выборами Общественной палаты Александра Малькевича, другим регионам стоит перенять опыт республики. Здесь и указ президента России Владимира Путина выполняют, и повестка насыщенная, а не всякая «лабуба». Подробнее — в материале «Реального времени».

Татарстанцы очень активно голосуют как в регионе, так и вне его границ

В единый день голосования в Татарстане состоялось заседание экспертного клуба «Волга». В целом эксперты пришли к выводу, что республика показывает отличные результаты в организации выборного процесса, в том числе в работе с молодежью.

По словам председателя республиканского Центризбиркома Андрея Кондратьева, открытие избирательных участков, как и их дальнейшая работа, прошло штатно и без инцидентов. Да и сами татарстанцы демонстрируют высокую активность — по состоянию на 15:00 явка избирателей составила 51,7%. Инструментами, благодаря которым удалось достичь таких показателей, стали прямая работа и общение с избирателями. Речь идет о привлечении к работе волонтеров, которые помогают проголосовать тем, кто нуждается в их помощи, а также сервис «Мобильный избиратель».

— Мы без этого [«Мобильного избирателя»] просто не можем. В прошлую избирательную кампанию через него зарегистрировали 32 тысячи, сейчас 43 тысячи. Люди знают, люди пользуются. Безусловно востребованный сервис, — заявил Кондратьев.

По словам спикера, свою роль сыграли и «Госуслуги». Через них в этом году поступило 97% обращений, связанных с работой избирательной комиссии. Последние аккумулировали все данные о кандидатах, работе участков и другой информации.

Нововведением избирательной кампании в этом году, по словам Кондратьева, стала возможность подать заявление на голосование «на дому» через «Госуслуги». И ей активно пользовались. Ведь раньше для этого необходимо было обращаться в участковую комиссию, а теперь — все онлайн.

Экспертный клуб "Волга"

Вместе с участковыми комиссиями, республиканский Центризбирком открыл несколько экстерриториальных участков — в Москве на базе Полпредства Татарстана. Последние показали свою востребованность — первые заявки на голосование вне республики поступили за неделю до голосования. По словам Кондратьева, среди голосующих — те, кто находится в командировке, имеет татарстанскую прописку и живет или учится в Москве.

Для бойцов «за ленточкой» выборы стали элементом поддержки

Наряду со столичными избирательными комиссиями ЦИК РТ организовал еще пять УИКов в вернувшихся регионах. Два участка работали в ЛНР, два — в ДНР и один — в Херсонской области. Со слов Кондратьева все прошло без шероховатостей.

— Что касается военнослужащих, то это люди исключительно ответственные. Им интересно, что происходит дома. Они чувствуют ответственность. Им приятно, что до них доехали, чтобы дать возможность проголосовать. Они в боевой командировке, мобилизованы, нет возможности приехать и проголосовать. И избирательная комиссия доехала до них, чтобы у людей была возможность изъявить свою гражданскую позицию. Это элемент поддержки — про них не забыли, несмотря на то что они находятся далеко и выполняют боевые задачи, — заявил Герой России и депутат республиканского парламента Расим Баксиков.

При этом, по словам замруководителя рабочей группы по общественному контролю за выборами Общественной палаты Александра Малькевича, такая активность обусловлена тем, что люди видят реальные действия в своем регионе — восстановленную инфраструктуру в том числе. Все это позволяет людям консолидироваться под флагом России с возможностью участвовать в определении будущего малой родины.

Каждый десятый кандидат с боевым опытом — из Татарстана

Вообще, теме участия бойцов СВО в избирательной кампании эксперты уделили отдельное внимание. Как отметил Малькевич, только в Татарстане 114 участников спецоперации баллотируются в органы местного самоуправления.

— Это очень мощная цифра. Это как раз живой ответ на задачу, которую поставил президент России по формированию новой элиты. Более того, давайте посмотри в разрезе по стране — здесь Татарстан будет на очень лидерских позициях. Десятая часть всех кандидатов — это участники СВО, и выборы проходят в 81 субъекте России — баллотируются в Татарстане. Это многое говорит о республике, о том, как здесь уважительно относятся к людям, о которых наш президент, наш главнокомандующий говорит. По многим показателям республика задает патриотические тренды в России в целом. Есть на что и в чем равняться на республику другим регионам, — отметил Малькевич.

Баксиков отметил, что тем, кто в итоге избран, он готов оказать посильную помощь, как человек с опытом.

— В любом случае я своим бывшим коллегам дам указание — они участвуют в выборах чтобы служить народу, они из состояния службы государству и народу переходят в состояние службы народу и государству. Они будут являться связующим звеном между публичной властью и народом, В первую очередь мы обязаны защищать интересы народа. Тех людей, которые нам доверились Надо забыть о своих личных интересах, — обратился к кандидатам Баксиков.

Экспертный клуб "Волга"

К фейкам готовы, но их нет. Это говорит об усталости информационного врага

— В преддверии выборов ситуация в борьбе с фейками изменилась. На 14:00 ситуация спокойная. Но мы готовы. То ли сил не осталось у врага, то ли люди научились понимать что происходит. С каждым годом все тише и тише, раньше была борьба, мониторинг, а сейчас затишье. Мониторинг показывает что боевой настрой врага пропадет. Более 80% членов ситуационного центра принимают участие не первый год, и они на своем опыте транслируют что в 2020 году были инфоповоды, фейки, а на сегодняшний день все меньше и меньше — отметил председатель исполкома татарстанского отделения «Ассоциации юристов России» Тимур Какохо.

Причиной отсутствия фейков как минимум в Татарстане Малькевич называет открытость избирательного процесса.

— Враг видит, что здесь все открыты и никто ничего не скрывает. Нет ниш, куда можно просочиться с фейками, нет информационной пустоты, этот марафон [ТНВ], который идет весь день, ЦИК комментирует. Если раньше враг думал что нас можно обмануть и сбить с толку, то сейчас они поняли что это невозможно. Единственное о чем они мечтают — это нас уничтожить. Но для этого есть такие люди, как Расим Баксиков, бойцы, герои. Хорошая новость — количество лжи будет уменьшаться, плохая — они для себя все решения приняли, и мы это видим, — отметил общественник.

Экспертный клуб "Волга"

С молодежью надо разговаривать на одном языке, забыть о докладах на 40 минут и лабубу

Обсудили эксперты и то, как стоит работать с молодежью, чтобы она не просто приходила на участки, но и сама была в этом заинтересована. Так, Какохо предложил ходить на выборы с детьми буквально с младенчества. По его словам, многие его знакомые уже это практикуют.

— Молодежь у нас хорошая. Надо подобрать инструменты для работы с ними. Они разные, у них есть разное мнение, и это нормально. Необходимо отвечать на их вопросы, — отметил глава республиканского Центризбиркома Кондратьев.

При этом, даже если удастся привлечь молодых людей на первое голосование, гарантировать регулярность их участия невозможно. Ведь многое будет зависеть от членов избирательных комиссий — как встретят избирателя, будут ли доброжелательными, смогут ли ответить на все вопросы.

— Надо разговаривать на понятном языке. Можно и нужно увлекательно рассказывать обо всем. Когда проводят форумы и коллоквиумы, на которых засыпает сам докладчик — это не работает а когда это живо и искренне, и с участием таких людей, как Расим Баксиков, — это дает другой эффект. Республика и здесь задает тренды. Хотя это не всегда просто. Призывая рассказывать о позитивной повестке — люди отсутствие повестки пытаются компенсировать «лабубой». Пусть посмотрят на Татарстан где яркие кандидаты, содержательные дискуссии, глава ЦИК открытый и с улыбкой — это надо заимствовать. Если нет реальных дел не спасет пиар-отдел. Можно надеть десять костюмов «лабубы» — но ситуация от этого не улучшится — резюмировал Малькевич.