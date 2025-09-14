Александр Малькевич: «По многим показателям Татарстан задает патриотические тренды в России в целом»
14 сентября в России проходит единый день голосования. В этот день в Татарстане выбирают раиса республики, а также представителей в местные органы самоуправления и довыборы депутата Госсовета Татарстана по Мелекесскому округу. По словам замруководителя рабочей группы по общественному контролю за выборами Общественной палаты Александра Малькевича, другим регионам стоит перенять опыт республики. Здесь и указ президента России Владимира Путина выполняют, и повестка насыщенная, а не всякая «лабуба». Подробнее — в материале «Реального времени».
Татарстанцы очень активно голосуют как в регионе, так и вне его границ
В единый день голосования в Татарстане состоялось заседание экспертного клуба «Волга». В целом эксперты пришли к выводу, что республика показывает отличные результаты в организации выборного процесса, в том числе в работе с молодежью.
По словам председателя республиканского Центризбиркома Андрея Кондратьева, открытие избирательных участков, как и их дальнейшая работа, прошло штатно и без инцидентов. Да и сами татарстанцы демонстрируют высокую активность — по состоянию на 15:00 явка избирателей составила 51,7%. Инструментами, благодаря которым удалось достичь таких показателей, стали прямая работа и общение с избирателями. Речь идет о привлечении к работе волонтеров, которые помогают проголосовать тем, кто нуждается в их помощи, а также сервис «Мобильный избиратель».
— Мы без этого [«Мобильного избирателя»] просто не можем. В прошлую избирательную кампанию через него зарегистрировали 32 тысячи, сейчас 43 тысячи. Люди знают, люди пользуются. Безусловно востребованный сервис, — заявил Кондратьев.
По словам спикера, свою роль сыграли и «Госуслуги». Через них в этом году поступило 97% обращений, связанных с работой избирательной комиссии. Последние аккумулировали все данные о кандидатах, работе участков и другой информации.
Нововведением избирательной кампании в этом году, по словам Кондратьева, стала возможность подать заявление на голосование «на дому» через «Госуслуги». И ей активно пользовались. Ведь раньше для этого необходимо было обращаться в участковую комиссию, а теперь — все онлайн.
Вместе с участковыми комиссиями, республиканский Центризбирком открыл несколько экстерриториальных участков — в Москве на базе Полпредства Татарстана. Последние показали свою востребованность — первые заявки на голосование вне республики поступили за неделю до голосования. По словам Кондратьева, среди голосующих — те, кто находится в командировке, имеет татарстанскую прописку и живет или учится в Москве.
Для бойцов «за ленточкой» выборы стали элементом поддержки
Наряду со столичными избирательными комиссиями ЦИК РТ организовал еще пять УИКов в вернувшихся регионах. Два участка работали в ЛНР, два — в ДНР и один — в Херсонской области. Со слов Кондратьева все прошло без шероховатостей.
При этом, по словам замруководителя рабочей группы по общественному контролю за выборами Общественной палаты Александра Малькевича, такая активность обусловлена тем, что люди видят реальные действия в своем регионе — восстановленную инфраструктуру в том числе. Все это позволяет людям консолидироваться под флагом России с возможностью участвовать в определении будущего малой родины.
Каждый десятый кандидат с боевым опытом — из Татарстана
Вообще, теме участия бойцов СВО в избирательной кампании эксперты уделили отдельное внимание. Как отметил Малькевич, только в Татарстане 114 участников спецоперации баллотируются в органы местного самоуправления.
Баксиков отметил, что тем, кто в итоге избран, он готов оказать посильную помощь, как человек с опытом.
— В любом случае я своим бывшим коллегам дам указание — они участвуют в выборах чтобы служить народу, они из состояния службы государству и народу переходят в состояние службы народу и государству. Они будут являться связующим звеном между публичной властью и народом, В первую очередь мы обязаны защищать интересы народа. Тех людей, которые нам доверились Надо забыть о своих личных интересах, — обратился к кандидатам Баксиков.
К фейкам готовы, но их нет. Это говорит об усталости информационного врага
— В преддверии выборов ситуация в борьбе с фейками изменилась. На 14:00 ситуация спокойная. Но мы готовы. То ли сил не осталось у врага, то ли люди научились понимать что происходит. С каждым годом все тише и тише, раньше была борьба, мониторинг, а сейчас затишье. Мониторинг показывает что боевой настрой врага пропадет. Более 80% членов ситуационного центра принимают участие не первый год, и они на своем опыте транслируют что в 2020 году были инфоповоды, фейки, а на сегодняшний день все меньше и меньше — отметил председатель исполкома татарстанского отделения «Ассоциации юристов России» Тимур Какохо.
Причиной отсутствия фейков как минимум в Татарстане Малькевич называет открытость избирательного процесса.
— Враг видит, что здесь все открыты и никто ничего не скрывает. Нет ниш, куда можно просочиться с фейками, нет информационной пустоты, этот марафон [ТНВ], который идет весь день, ЦИК комментирует. Если раньше враг думал что нас можно обмануть и сбить с толку, то сейчас они поняли что это невозможно. Единственное о чем они мечтают — это нас уничтожить. Но для этого есть такие люди, как Расим Баксиков, бойцы, герои. Хорошая новость — количество лжи будет уменьшаться, плохая — они для себя все решения приняли, и мы это видим, — отметил общественник.
С молодежью надо разговаривать на одном языке, забыть о докладах на 40 минут и лабубу
Обсудили эксперты и то, как стоит работать с молодежью, чтобы она не просто приходила на участки, но и сама была в этом заинтересована. Так, Какохо предложил ходить на выборы с детьми буквально с младенчества. По его словам, многие его знакомые уже это практикуют.
— Молодежь у нас хорошая. Надо подобрать инструменты для работы с ними. Они разные, у них есть разное мнение, и это нормально. Необходимо отвечать на их вопросы, — отметил глава республиканского Центризбиркома Кондратьев.
При этом, даже если удастся привлечь молодых людей на первое голосование, гарантировать регулярность их участия невозможно. Ведь многое будет зависеть от членов избирательных комиссий — как встретят избирателя, будут ли доброжелательными, смогут ли ответить на все вопросы.
— Надо разговаривать на понятном языке. Можно и нужно увлекательно рассказывать обо всем. Когда проводят форумы и коллоквиумы, на которых засыпает сам докладчик — это не работает а когда это живо и искренне, и с участием таких людей, как Расим Баксиков, — это дает другой эффект. Республика и здесь задает тренды. Хотя это не всегда просто. Призывая рассказывать о позитивной повестке — люди отсутствие повестки пытаются компенсировать «лабубой». Пусть посмотрят на Татарстан где яркие кандидаты, содержательные дискуссии, глава ЦИК открытый и с улыбкой — это надо заимствовать. Если нет реальных дел не спасет пиар-отдел. Можно надеть десять костюмов «лабубы» — но ситуация от этого не улучшится — резюмировал Малькевич.
