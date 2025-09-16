В Лиге чемпионов стартует бывшая команда Курбана Бердыева

В алма-атинском «Кайрате» сразу два экс-футболиста «Рубина»

Экс-рубиновец Егор Сорокин . Фото: скриншот из видео FC Rubin Kazan/YouTube.com

Сегодня, 16 сентября, стартует футбольная Лига чемпионов, которая второй год подряд проходит по новой формуле. Вместо двухкругового группового этапа по четыре команды в группе сейчас состоится восемь туров с участием 32 команд. В их числе два дебютанта — алма-атинский «Кайрат» и «Пафос» с Кипра, которые заинтересовали спортивную редакцию «Реального времени» своим бэкграундом и нынешним составом.

Что из себя представляет «Кайрат»

В составе казахстанского «Кайрата» сразу два бывших футболиста «Рубина» — Александр Мартынович из Белоруссии и россиянин Егор Сорокин. Питерца Егора Сорокина, которому в ноябре этого года исполнится 30, вполне можно назвать старожилом «Рубина», поскольку он провел в казанском клубе в общей сложности шесть лет. При этом уходил в аренду, например, в нижнекамский «Нефтехимик», а также в чемпионат Казахстана в команду «Актобе». Ранее там блистал воспитанник казанского футбола Марат Хайруллин, которого совсем недавно снова пригласили в «Актобе», теперь уже на пост спортивного директора клуба. Правда, перед приходом Сорокина Хайруллин ушел из клуба, хотя его возглавил земляк Юрий Уткульбаев. Тогда Уткульбаев пришел в клуб, который в 2010 году обыграл в финале Кубка Содружества, руководя при этом «Рубином-2».

— Даже если бы я забыл о том финале, мне постоянно о нем напоминали. Но когда я возглавил «Актобе» в его составе не осталось ни одного участника того финала. Из-за этого к нам в Казахстане подходили отдельные болельщики, благодарили за ту победу «Рубина», говоря, что надо было обыграть ту «сытую» команду. Может, имелось в виду, что та команда всех обыгрывала в Казахстане, победы чуть приелись, и после той встряски они снова взбодрились, — вспоминал Уткульбаев в интервью нашему изданию.

Новичками «Актобе» тогда стали также экс-рубиновцы Никита Бочаров, Бобир Довлатов, Михаил Петролай и нынешний ветеран «Нефтехимика» Марат Ситдиков.

Если говорить о белорусе Александре Мартыновиче в контексте выступления за «Рубин», то он оказался в Казани в солидном возрасте. В 35 лет в 2022 году Мартынович стал «рубиновым». Что любопытно, в 2011 году его партнер по сборной Белоруссии Сергей Кисляк был на просмотре в «Рубине» в период с июля по август 2010 года, после чего вернулся в Минск, где выступал за «Динамо», был призван в состав сборной страны на отборочный матч группового этапа чемпионата Европы с Францией и забил трехцветным единственный гол на «Стад де Франс». Между тем французы, если кого и опасались в составе сборной Белоруссии, то только Виталия Кутузова, но тут случился Кисляк и в тот период он стал игроком «Рубина».

Выход «Кайрата» в Лигу чемпионов

Любопытно, что изначально Кисляк должен был поехать в «Краснодар» вместе с партнером по минскому «Динамо» и сборной Александром Мартыновичем. Но случилось так, что Мартынович в одиночку отправился на Кубань, а Кисляк оказался на Средней Волге. В летнее межсезонье 2012 года Кисляк был отдан в аренду «Краснодару».



И вот в текущем розыгрыше Лиги чемпионов два бывших игрока «Рубина» Мартынович и Сорокин вышли в финальную часть Лиги чемпионов с многострадальным «Кайратом» из Алма-Аты. На первый взгляд близкий нашим болельщикам еще и тем, что его тренировал Курбан Бердыев (Курбан Бекиевич играл там в 1977 году, а также в период с 1981 по 1985 год, — прим. авт.), а в 2024 году еще и Александр Кержаков.

Плюс часть футболистов актуального состава «Кайрата» ранее выступала во втором дивизионе чемпионата России, поскольку хозяин алма-атинского клуба Кайрат Борантаев (так совпало, что хозяина клуба и его команду зовут одинаково, — прим. авт.) создавал прокси-команду под названием «Кайрат» Москва. В сезоне 2022 года за нее выступали Дамир Касабулат, Лев Кургин, Адилет Садыбеков и Александр Широбоков, но с началом СВО проект свернули, и лучшие футболисты московского «Кайрата» вернулись в главную команду — «Кайрат» из Алма-Аты, либо в другие команды чемпионата Казахстана.

Помимо этих воспоминаний выход «Кайрата» в Лигу чемпионов любопытен повторением пройденного со знаком плюс. Но для начала можно вспомнить историю со знаком минус.

Егор Сорокин был одним из старожилов«Рубина». предоставлено пресс-службой ФК "Рубин"

Невезучий Петрушин

20 лет назад в первом раунде квалификации Лиги Европы алма-атинский «Кайрат» был как никогда близок к первому в своей истории выходу во второй круг квалификации, что для казахстанцев на тот период уже представлялось подвигом.

«Кайрат» дома обыграл «Артмедиа» со счетом 2:0. В ответном матче словаки сравняли счет в основное время и тоже забили два гола, а в дополнительное были близки к вылету, поскольку «Кайрат» размочил счет, став еще ближе к выходу в следующий круг квалификации. Даже после того, как словаки забили третий гол, при счете 3:1 алма-атинцы продвигались дальше по квалификации, благодаря правилу гостевого гола. Но на 120+1 словаки забили четвертый гол, и при счете 4:1 гарантировали проход во второй круг квалификации.

«Кайрат» было жаль, поскольку команду тренировал российский специалист Алексей Петрушин, бывший игрок московского «Динамо» и ташкентского «Пахтакора», игрок хороший, но невезучий, особенно в плане участия в международных матчах. Его невезение продлилось и на тренерской стезе. Хотя словаки, надо отдать им должное, не остановились на казахстанском чуде.

В следующем круге квалификации они разгромили шотландский «Селтик» 5:0, и даже проигрыш 0:4 не помешал им пройти в заключительный круг квалификации. И уже там они преодолели сопротивление сербского «Партизана» 0:0 и 0:0, плюс одержали победу в серии пенальти 5:4.

Чудеса «Артмедии» не прекратились и в групповом этапе Лиги чемпионов. «Артмедиа» заняла третье место в группе, позволившее ей перейти из Лиги чемпионов в Лигу Европы. Словаки обошли в таблице победителя Лиги чемпионов 2004 года — португальский «Порту», обыграв португальцев в гостях 3:2. Причем в Порту хозяева повели со счетом 2:0, после чего словаки забили в гостях три безответных гола. Затем команды сыграли в Словакии вничью 0:0. Тогда в Братиславе шел страшный дождь, стадион под названием «Тегельне поле» превратился в Тегельне бассейн, где мяч пару раз застревал в лужах, не попадая в пустые ворота.

Словаки капитализировали свои успехи прямо по ходу выступления в еврокубках того года. Тренер Владимир Вайсс возглавил раменский «Сатурн», вслед за ним туда перешли Ян Дюрица, Бранислав Обжера, Петер Петраш, Бранислав Фодрек.

Александр Мартынович выступал за «Рубин» в 2022—2024 годы . предоставлено пресс-службой ФК "Рубин"

Двадцать лет спустя

«Кайрат» в начале нынешнего пути в Лиге чемпионов последовательно прошел «Олимпию» из словенской Любляны, финский КУПС, и вот в третьем туре им попался в соперники «Слован». Из Словакии, с главным тренером Владимиром Вайссом, тем самым, который 20 лет назад тренировал «Артмедию», затем «Сатурн», затем, кстати, поработал и с «Кайратом», Такая вот евроинтеграция по футбольному.

В первом из двух матчей «Кайрат» выиграл дома 1:0, а в Братиславе Роберт Мак (три года провел в «Зените») сравнял счет. В итоге провели послематчевые пенальти, по итогам которых победил «Кайрат». Наконец, перед попаданием в основную часть Лиги чемпионов клуб переиграл шотландский «Селтик».

Простое сравнение турнирных путей словацкой «Артмедии», победившей 20 лет назад «Кайрат», и нынешнего «Кайрата», победившего словацкий «Слован», удивляет нагромождением фактов, связанных друг с другом. Словацкие команды, шотландский «Селтик».

Кстати, первым соперником «Кайрата» в Лиге чемпионов сейчас станет португальский «Спортинг», с которым казахстанцы сыграют 18 сентября. Напомним, что словацкая «Артмедиа» 20 лет назад успешно конкурировала с португальским «Порто».

Футбольный календарь составлен таким образом, что многие соперники казахстанского «Кайрата» будут играть на три фронта: национальные соревнования плюс решающие матчи отборочного этапа чемпионата мира. А вот «Кайрат» может сосредоточиться только на Лиге чемпионов, поскольку сборная Казахстана с треском провалила отбор на ЧМ. Нынешних кайратовцев в сборной не так уж и много: Дастан Сатпаев и Еркин Тапалов.

Егор Сорокин принадлежал «Рубину» в период с 2014 по 2019 годы, плюс играл в 2023 году. предоставлено пресс-службой ФК "Рубин"

«Пафосная» Лига чемпионов

Третьим соперником «Кайрата» по турнирному пути Лиги чемпионов после «Спортинга» и мадридского «Реала» станет «Пафос» с Кипра. Еще одна команда, связанная с Россией, хотя бы тем фактом, что пару лет назад в ее тренерском штабе работал Роман Шаронов. Тогда он помогал украинскому специалисту Дмитрию Михайленко. «Пафос» тех лет — это российский хозяин Сергей Ломакин, специалист административного штаба Антон Евменов, футболист Дмитрий Торбинский. «Пафос» сегодня — это россиянин с английским паспортом Роман Дубов, ранее в команде играл его сын Никита Дубов — по сути англичанин с русскими корнями.

«Пафос» поступательно идет вверх. Выиграл чемпионат страны, опередив «Арис» с Александром Кокориным в составе. Пошумел в розыгрыше прошлогодней Лиги конференций, пройдя две стадии квалификации: были повержены литовский «Жальгирис», «ЦСКА 1948» из Болгарии и румынский «ЧФР Клуж». На общем этапе набрали 10 очков, одержав победы в матчах с молдавским «Петрокубом», казахстанской «Астаной», словенским «Целе» и сыграв вничью со швейцарским «Лугано». В стыках «Пафос» прошел соотечественников — «Омонию», но в 1/8 финала уступил шведскому «Юргордену».

Для Кипра это максимально длинный турнирный путь в еврокубковом турнире. Обеспечен он был солидным составом киприотов. Для сравнения — в его составе бронзовый призер чемпионата мира Мислав Оршич из Хорватии. Он забил победный мяч в матче за третье место против сборной Марокко, забивал Испании на чемпионате Европы 2020 года. Его соотечественник Звонимир Шарлия выступал за ЦСКА, бразилец Жажа знаком нам по играм за «Торпедо». Сейчас к нему присоединился знаменитый бразилец Давид Луис. Также в составе воспитанник «Арсенала» Влад Драгомир из Румынии, бывший игрок «Уотфорда» и «Удинезе» Кен Сема, голландец Деррик Люккассен, португалец Пепе — однофамилец игрока сборной Португалии, который на самом деле бразилец. Еще один бразилец Жайро, который выступал за молдавский «Шериф».

Кстати, именно «Шериф», плюс белорусский БАТЭ, украинские команды и азербайджанский «Карабах» выступали на групповом этапе Лиги чемпионов, представляя страны бывшего СССР. Сейчас к ним присоединился «Кайрат». А вот киевскому «Динамо» места не нашлось, поскольку его выбил как раз таки «Пафос».

