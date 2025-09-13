«Берут деньги друг у друга, через материнские компании, через друзей»

Средняя ставка по инвесткредитам в РТ варьируется от 9,8 до 12%, но при условии, что заемщик попал в федеральные программы господдержки

«Когда появляются лимиты, важно первыми заявиться и забронировать их за собой», — делился секретами получения «дешевых» денег начальник центра проектного финансирования филиала «Газпромбанка» Ирек Хабибрахманов на встрече банковского сообщества в Агентстве инвестиционного развития РТ. Банкиры признали, что взять кредит по приемлемой ставке 10—11% годовых можно лишь при господдержке, и здесь без драки за лимиты не обойдется. Реальную ставку не решился назвать ни один из девяти федеральных банков. «Надо поворачиваться лицом к малому и среднему бизнесу — их в республике 180 тысяч, а не только зарабатывать на госпрограммах», — призвал вице-президент «Опоры России» Азат Газизов.

«Если до ставки в 7-8% еще далеко, стоит ли собираться?»

Почти три часа длился бурный диалог банковского сообщества и бизнеса о том, как привлечь капитал и во сколько он обойдется в условиях «высокого ключа». Обкатав накануне формат «Муниципального часа» с инвесторами, глава АИР РТ Талия Минуллина впервые созвала встречу с теми, кто стоит на другой стороне инвестиционного процесса. Сколько не «упаковывай» проектов в муниципалитетах, ни один из них не «взлетит» без денег.

На совещание по проблеме проектного финансирования в АИР приехали представители Сбербанка, ВТБ, «Газпромбанка», «Альфа-банка» и татарстанские «Ак Барс Банк» и «Банк Казани». Всего откликнулось девять системообразующих банков, работающих в республике. Примечательно, что сбор приурочили к очередному заседанию ЦБ, где и объявили о снижении ключевой ставки с 18 до 17% годовых. Узнав об итоговом решении, бизнесмены в кулуарах между собой шутили. «Если до ставки в 7—8% еще далеко, стоит ли собираться?», — прагматично рассуждали они.



К примеру, татарстанская компания РСК ищет капитал на расширение производства уличных светильников. Ей необходимо 200 млн рублей. Заказов много, а мощностей для выполнения контрактов не хватает. «Мы хотели бы привлечь кредит под 5—7% годовых», — мечтала молодая девушка, работающая финансовым директором РСК. Она искренне надеялась найти здесь подходящий вариант.

«Какая ставка будет через полтора, три года?»

«17% годовых — это много или мало? — задалась вопросом Талия Минуллина, словно уловив общее настроение зала. — Когда вспомнишь про 22% годовых, то как будто хорошо. А если сравнивать с 16%, то как с точки зрения предпринимателей и инвесторов? А с точки зрения банков? — рассуждала она.

«Хороший вопрос», — подхватил позднее заместитель управляющего отделением «Банк Татарстан» Сбербанка Андрей Ширков. «Мне кажется, что всех собравшихся интересует, какая ставка будет через полтора, три года, потому что мы все работаем в условиях огромной неопределенности», — парировал он.



Понятно, что на этом разговор зашел в тупик, потому что прогноз на такую отдаленную перспективу не сделает ни один маг-волшебник.

Талия Минуллина обратила внимание, что в этой неопределенности банки неплохо заработали. «Чистая прибыль российских банков по итогам прошлого года выросла на 15,2% и составила 3,8 трлн рублей», — напомнила она.

Банки — пухнут, бизнес — мерзнет

Пока кредитные учреждения «накапливают жирок», у бизнеса — «мороз по коже». «Техническая рецессия, охлаждение экономики, заморозка экономики — эти страшные слова слышим постоянно», — мягко заметила она. Причем, это не просто литературные метафоры, а удар по экономике.

Так, в Татарстане частные инвесторы стали растягивать реализацию инвестиционных проектов, так как зашивать в них деньги невыгодно. «Каждый год мы подписываем инвестиционные соглашения с бизнесом, потом мониторим. Видим, есть инвестиционное замедление по тем проектам, которые запускали 2—3 года назад», — рассказала глава АИР. Причиной замораживания инвестпроектов она назвала ужесточение кредитно-денежной политики ЦБ.

Сейчас инвесторы торопятся рефинансировать ранее взятые кредиты, оставляя проекты на паузе. «Сначала они хотят закрыть проценты, а потом спешат закрыть тело кредита», — отметила Талия Минуллина. Правда, это происходит не по всем проектам, но тенденция есть. Впрочем, снижение объемов реализации крупных межстрановых инфраструктурных проектов наблюдается во всем мире. Ссылаясь на зарубежные исследования, она указала, что их общее количество снизилось на треть.

С другой стороны, Татарстан не снижает инвестиции в экономику. По данным Минуллиной, за первое полугодие объем инвестиций в основной капитал вырос на 660 млрд рублей, хотя многие предрекали понижение. Но капитал приходит не из банковской среды, а извне. «Предприниматели берут деньги друг у друга, через материнские компании, через друзей и родственников», — уточнила она.

Как банки-операторы госпрограмм «понижают» ставки по лимитам

Могут ли банки помочь в расширении каналов проектного финансирования? На какую ставку может рассчитывать бизнес в текущих условиях? Как оказалось, взять кредит под 10—11% годовых можно лишь при господдержке. Большинство федеральных банков аккредитованы на участие во всех федеральных программах поддержки, поэтому стремятся структурировать займы на их основе. Благодаря льготным программам, банковская система продолжает выдавать займы от 7,4 до 15%, но избирательно. Более-менее комфортную ставку может получить тот заемщик, который успел получить лимит по какой-либо госпрограмме. Это касается предпринимателей МСБ, работающих по системе гарантий МСП-банка, получателей льготных займов фонда развития промышленности (ФРП), сельхозпредприятий, имеющих право на участие в госпрограмме АПК.

«Банки научились структурировать так, чтобы клиент вставал на спецставку. При средней по стране ставке 12,5% стоимости финансирования по ранее заключенным проектам, по Татарстану — 9,8%», — сообщил заместитель управляющего отделения «Банк Татарстан» Сбербанка Андрей Ширков. По его словам, нормативы СБ позволяют «поднять» любой проект. Срок кредитования — до 10 лет, а при наличии господдержки — до 15 лет. Если заемщик получил льготный заем ФРП, то проектное финансирование обойдется от 7,4 до 11%, уточнил он.

Ак Барс Банк также является оператором всех льготных программ субъектов МСП, рассказал руководитель блока корпоративного бизнеса АББ Алексей Дробот. По его словам, можно получить гарантии до 1 млрд рублей, срок кредитования до 10 лет. Сферы — обрабатывающая промышленность, туризм.



Не спите, когда открывается «окно» с субсидиями

Правда, лимитов по госпрограммам не хватает. В Татарстане очередь за льготными кредитами сложилась по госпрограмме поддержки сельхозпроизводителей. «Серьёзный вызов — программы Минсельхоза. Не совсем в достаточном количестве выделяют субсидии»,— посетовал зампред СБ Андрей Ширков. Аграрии выходят из положения, потому что «серьёзную поддержку оказывают внутри Татарстана», — уточнил он.

С ним не согласилась представитель татарстанского филиала Россельхозбанка Валерия Кузнецова. По ее словам, лимиты выделяются в должном объеме, просто заявки от заемщиков приходят с опозданием.

Начальник центра проектного финансирования филиала Газпромбанка Ирек Хабибрахманов поделился лайхфаком, как оформить заем на максимально привлекательную ставку. По его словам, наиболее выгодные условия с господдержкой могут получить холдинговые компании. Им устанавливают риск на группу в целом, поэтому у заемщика из этой группы есть возможность «получить инвестиционный лимит без привязки к конкретному проекту».

При этом важно не проспать, когда открывается «окно с субсидиями». «Когда появляются лимиты, важно первыми заявиться и забронировать их за собой, — подчеркнул он. — Тогда холдинговым компаниям включаем общий лимит, который включает инвестиционное кредитование, сделки поглощения. Как только появилось окошечко, то клиент может зарезервировать субсидии». Ирек Хабибрахманов признал, что есть проблемы с программой Минсельхоза, но они связаны с тем, что банки получают разные суммы лимитов.

«Надо поворачиваться лицом к малому и среднему бизнесу — их в республике 180 тысяч, а не только зарабатывать на госпрограммах», — недовольно заметил вице-президент «Опоры России» Азат Газизов.

По его словам, 74% предпринимателей в стране жалуются не недоступность финансовых ресурсов, а 70% не могут воспользоваться мерами поддержки, а банки «стыдливо умалчивают о реальных ставках». И действительно, ни один из 9 приглашенных банкиров не назвал реальную кредитную ставку без господдержки. Понятно, что она не доступна для большинства.

«17% — средняя рентабельность бизнеса в стране. А вы требуете 300% залога, не хотите делить риски», — попенял он. И предложил банкам подумать над разработкой специальных программ для кредитования МСБ. Почти в каждом районе республики нужно строить отели, общепит, а ресурсы остаются недоступны.