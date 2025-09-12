«У людей появляется шанс вложить деньги в недвижимость»

Чем обернется для экономики снижение Центробанком ключевой ставки

Центральный банк снизил ключевую ставку с 18% до 17%, поддерживая дезинфляционный тренд и стимулируя экономику. Решение обусловлено замедлением инфляции и задачей вернуть страну на путь сбалансированного роста. Регулятор планирует осторожное продолжение снижения ставки в ближайшие месяцы. Эксперты, опрошенные «Реальным временем», расходятся во мнениях. Подробности — в материале издания.

Ставка снизилась, а годовая инфляция к концу года покажет 6—7%

Совет директоров Банка России решил снизить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, установив ее на отметке 17% годовых. Несмотря на сохранение устойчивого роста цен выше целевого уровня в 4%, экономика демонстрирует возвращение к траектории сбалансированного развития. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

— В августе общий индекс цен традиционно уменьшился. Это во многом объясняется сезонным снижением цен на овощи и фрукты. Если очистить данные от сезонного фактора, то рост цен составил около 4% в пересчете на год. Однако это не значит, что мы достигли цели. Замедление в августе в значительной степени было связано с разовыми и волатильными факторами. Мы смотрим прежде всего на устойчивую инфляцию, показатели которой в последние месяцы держатся в диапазоне 4—6%. Проводимая денежно-кредитная политика привела к тому, что индикаторы устойчивой инфляции с начала года заметно снизились. Но нам требуется время для закрепления дезинфляционного тренда. Это особенно важно в условиях повышенных инфляционных ожиданий. Они остаются высокими и почти не снижаются у всех групп: населения, бизнеса и финрынков, — прокомментировала решение о снижении ключевой ставки глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Она выразила уверенность, что при соблюдении параметров бюджета и стабилизации внешнего фона возможности для дальнейшего смягчения политики сохранятся. Целью Центрального банка остается удержание инфляции на уровне 4% в следующем году, что создаст основу для устойчивого роста экономики и умеренных процентных ставок.



Набиуллина добавила, что замедление инфляции частично связано с одноразовыми факторами, такими как укрепление рубля и восстановление кредитования. При этом экономика в целом движется ближе к нижней границе прогноза на этот год, хотя некоторые отрасли, зависящие от внутреннего спроса, показывают рост. Набиуллина обратила внимание на сокращение инвестиций компаний и стабильность низкого уровня безработицы, несмотря на единичные случаи перевода работников на неполную занятость.



Понижение ключевой ставки можно трактовать как признак рецессии

— Последствия снижения ключевой ставки отражаются сразу в двух плоскостях: инфляция разгоняется, особенно учитывая анонсированное увеличение зарплат бюджетников на 10%, а значит, неизбежно подорожают продукты питания, энергоносители, услуги ЖКХ. Параллельно экономическая ситуация становится менее стабильной: впереди угроза увеличения безработицы, да и признаки рецессии уже заметны, — заявил в разговоре с «Реальным временем» директор Центра развития бизнес-планов Ирек Галямов.

Старший директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов отметил, что решение о снижении ключевой ставки на 1 процентный пункт соответствует стратегии постепенного смягчения денежно-кредитной политики и связано с временным эффектом низкой инфляции летом, обусловленным укреплением рубля, а также активизацией банковского кредитования.

По мнению специалиста, будущее изменение ставки будет зависеть от проекта бюджета, представляемого правительством осенью, ценовой обстановки на сырьевых рынках в конце года и международной обстановки. Куликов выразил предположение, что при реализации умеренно консервативного сценария возможно дальнейшее двукратное снижение ставки по 1 процентному пункту на каждой из оставшихся сессий заседания Центрального банка в течение года.

— Ключевая ставка Банка России снижена третий раз подряд. В этот раз сокращение составило 100 базисных пунктов, до 17% годовых с 18% ранее. Рынок ждал снижения ставки на 200 б. п., так как опирался в прогнозах на инфляционную конъюнктуру. В комментариях регулятор отметил, что инфляционные ожидания остаются высокими. Жесткость монетарной политики будет такой, которая нужна для возвращения инфляции к цели в 2026 году. В последующем релизе будет понятнее, как ЦБ поступит со ставкой далее. Есть вероятность, что до конца года ставка упадет еще на 100—150 б. п., до 16—16,5%. Регулятор осторожен, и это основное, на что надо обратить внимание. Снижение только на 100 б. п. вместо 200 б. п. показывает: у регулятора остаются сомнения в устойчивости дефляционного тренда. Центробанк видит риски ускорения цен и не хочет допустить, чтобы смягчение политики преждевременно разогнало инфляцию, — заявил в беседе с «Реальным временем» генеральный директор GIS Mining Василий Гиря.

«Теперь у людей появляется шанс вложить деньги в недвижимость благодаря снижению ставки»

В свою очередь спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев написал в своем телеграм-канале, что подобное решение открывает дорогу для новых инвестиций.

— Банковский сектор уже привлек достаточное количество денег населения, значительная часть которого готова пойти на потребительские расходы, включая ипотеку. Но проблема в том, что четкий механизм трансформации сбережений в инвестиционные потоки пока не отработан ни банками, ни бизнесом. Потенциал финансовых накоплений огромен — население держит около восьмидесяти триллионов рублей, половина из которых размещена на банковских вкладах. Теперь у людей появляется шанс вложить деньги в недвижимость благодаря снижению ставки, однако долгоиграющие механизмы инвестирования остаются слабо разработанными, — пояснил в разговоре с «Реальным временем» главный научный сотрудник Финансового университета, доктор экономических наук Валерий Абрамов.

Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подчеркнул, что принятое Центральным банком решение о снижении ключевой ставки является взвешенным и направлено на поддержание тенденции дезинфляции, а также обеспечение благоприятных условий для восстановления экономической активности. Отметил, что динамика цен различается по категориям товаров: если летом наблюдалось снижение стоимости продуктов питания, то цены на мясную продукцию и рыбу продолжали расти, а стоимость непродовольственных товаров увеличилась. Таким образом, перед Банком России стоят две ключевые задачи: обеспечивать контроль над инфляцией и инфляционными ожиданиями, сохраняя жесткие денежные условия, и одновременно осторожно снижать стоимость заемных средств для компаний. Далее регулятор будет ориентироваться на прогнозы по федеральному бюджету и экономическим показателям, предполагая возможную серию дальнейших умеренных шагов по уменьшению ставки, итог которой, согласно Аксакову, может составить примерно 15% к концу года. Если же темпы снижения инфляции окажутся быстрее ожидаемых, регулятор сможет ускорить процесс уменьшения ставки вплоть до отметки в 14%, создав дополнительный стимул для роста деловой активности.

Ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева отметила, что решение Банка России о снижении ключевой ставки было предсказуемым, учитывая макроэкономическую обстановку. Она подчеркнула, что инфляция развивается ниже прогнозируемых уровней, а экономика замедляется быстрее, чем ожидалось. Хотя сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию создало предпосылки для дальнейшего смягчения политики, оно оказалось недостаточно уверенным, чтобы обеспечить долгосрочную устойчивость дезинфляционной динамики. Продолжающийся рост цен на непродовольственные товары и услуги сохраняет высокие инфляционные риски. Эксперты ожидают завершения года с ключевой ставкой на уровне 15—16%. Уровень ставок по банковским вкладам уже адаптирован к новому решению регулятора, значительных колебаний не ожидается. Банки продолжат поэтапно снижать депозитные ставки, стремясь компенсировать высокую стоимость привлеченных средств, тогда как кредитные ставки останутся сравнительно стабильными. Инвесторам рекомендуется рассмотреть краткосрочные инструменты для защиты своей доходности.

— Решение Банка России снизить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 17%, говорит о сохраняющихся проинфляционных рисках: ряд экспертов ждали снижения до 16%, но регулятор сигнализирует, что темпы снижения роста цен пока идут медленно и по итогам текущего года могут составить 5—6%. С учетом наметившейся позитивной динамики в борьбе с инфляцией вероятность снижения ставки в октябре сохраняется. Насколько ее уменьшит ЦБ, будет зависеть от данных по ИПЦ за сентябрь. Таким образом, консервативным инвесторам по-прежнему интересно оставаться в рублевых инструментах, в частности депозитах, — заявил «Реальному времени» начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев.