Погорел на экскаваторах: за что «сыщика» из «ВТБ Лизинг» повязали в Казани

Сначала СК обвинял спеца по розыску лизингового имущества во взятке в особо крупном размере, теперь — в афере

Фото: Ирина Плотникова

Успешную операцию по задержанию с поличным провели в Казани оперативники отдела БЭП УВД города. В их сети еще летом попался главный специалист по розыску имущества компании «ВТБ Лизинг», получивший солидную сумму от директора казанской фирмы-получателя лизинговой техники. В СК возбудили дело о получении взятки 1,2 млн рублей лизинговым «сыщиком» — за то, чтобы не искал и не возвращал своей компании спецтехнику, которую перестал оплачивать клиент. Однако финальное обвинение предъявили уже по мошенничеству. Как выяснило «Реальное время», делом занимается следователь, которая ранее отдала под суд экс-главу КирМоса Миронова и бывшего партлидера Бильгильдееву.

«Взятка» в багажнике

Местом передачи денежных средств стал багажник черного SsangYong. Эту машину запарковал в промзоне Авиастроительного района ее владелец — 39-летний Айрат Сунгатуллин, который вот уже девять лет трудится в компании «ВТБ Лизинг». На встречу к нему приехал казанский бизнесмен Геннадий Плотницкий, директор и владелец компании «Генинвестрой».

«Переговоры» у багажника корейского внедорожника 15 июля 2025 года сорвали опера экономической полиции. Сунгатуллина заковали в наручники, из багажника изъяли сверток с купюрами по 5 тысяч рублей — всего на 900 тысяч. Еще 300 тысяч рублей, по данным силовиков, представитель лизинговой компании получил от представителя «Генинвестроя» ранее. Промзону Сунгатуллин покидал уже под конвоем. Ну а Плотницкий получил в деле статус свидетеля.

Дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) в тот же день по материалам БЭП возбудили в четвертом отделе по особо важным делам Следкома по Татарстану. Им занимается следователь Евгения Романова, на счету которой — расследование масштабной аферы с отчуждением муниципальной недвижимости, дело бывшего главы двух районов Казани Сергея Миронова, а еще — преследование бывшего кандидата в президенты Татарстана, экс-депутата Казанской думы Рушании Бильгильдеевой, где потерпевшими от мошенничества признаны 135 человек.

Первоначально в СК полагали — деньги «сыщик» получил за бездействие по розыску и изъятию лизинговой техники. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Именно взятку, а не коммерческий подкуп силовики усматривали в этой истории, поскольку под контролем государства находится большая часть акций банка «ВТБ», под управлением которого работает «БМ-банк» — главный бенефициар «ВТБ Лизинга». Забегая вперед, версия о незаконном вознаграждении должностного лица не подтвердилась, поэтому финальное обвинение Сунгатуллину предъявили в мошенническом хищении чужих средств под предлогом взятки.

Расследование — на финишной прямой.

«Коррупционная такса» лизинга втрое дешевле?

Меру пресечения Айрату Сунгатуллину Вахитовский суд Казани избирал еще 17 июля. На тот момент силовики не исключали появление новых эпизодов и попросили придержать публикацию материала.

На заседании задержанный представился отцом двух несовершеннолетних детей и главным специалистом по розыску имущества АО «ВТБ Лизинг». Головной офис организации находится в Москве, однако «сыщик» Сунгатуллин, как выяснилось, имеет казанскую прописку и живет в Пестречинском районе, в доме матери.

В лизинговой компании обвиняемый работал с 2016-го. Приказы о его назначениях и должностные инструкции суд приобщил к материалам по ходатайству следствия.

Договоры с АО «ВТБ Лизинг» компания «Генинвестрой» заключала по четырем экскаваторам. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Представитель СК Евгения Романова запрашивала для обвиняемого домашний арест и вкратце озвучила первоначальную версию обвинения в его адрес: с апреля по 15 июля 2025 года главный специалист по розыску имущества «ВТБ Лизинг» Сунгатуллин получил 1,2 млн рублей «за бездействие по розыску и изъятию техники, ранее переданной в лизинг «Генинвестрой». Договоры с этой компанией работодатель Сунгатуллина расторг, когда перестали поступать лизинговые платежи. Последний был перечислен в январе 2025-го.

После задержания с поличным «сыщик» на допросе вину признал частично. Он подтвердил — общался и с юристом, представлявшим интересы компании-лизингополучателя, и с директором Плотницким. «Пообещал им, что не будет изымать технику — за что они будут должны ему лично 100 тысяч рублей за каждую единицу техники ежемесячно», — озвучила показания обвиняемого Романова.

Основным видом деятельности казанского «Генинвестроя» является подготовка строительной площадки. Не удивительно, что предметом лизинговых договоров, заключенных весной 2024 года стали четыре экскаватора. За каждый получатель должен был выплачивать по 300 тысяч рублей в месяц лизинговой компании. Так что «предложение» Сунгатуллина — 400 тысяч за все четыре экскаватора ежемесячно, 1,2 млн в квартал — выглядело выгодным. Правда, лишь на первый взгляд.

На первом же допросе Сунгатуллин признался — деньги от клиента своей компании получал — но это была не взятка, а обман. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

На деле просрочившего оплату и затянувшего вопрос с возвратом предмета лизинга клиента ждет счет за пользование чужим даже после расторжения договора. Так что коррупционная сделка позволяет всего лишь выиграть время.

Согласно открытым источникам, в декабре 2024-го казанский «Генинвестрой» получил три госконтракта по сносу аварийных домов в деревне Позимь и селе Завьялово в Удмуртии и сносу объектов капитального строительства в одном из поселений Нижегородской области. Цена всех работ — 2 млн рублей. При этом выручка от продаж компании, по данным «СПАРК-Интерфакс», в прошлом году превысила 51 млн рублей. Кроме «Генинвестроя» Плотницкий руководит и владеет компанией «Процесс» со схожей специализацией, а также фирмой «Алтис» по производству стройизделий из бетона.

По какой причине лизингополучатель перестал оплачивать экскаваторы от структуры ВТБ, и как информация о его отношениях с ныне обвиняемым дошла до сотрудников БЭП — на заседании суда не озвучивали. Однако с учетом задержания Сунгатуллина сразу после получения денег — к 15 июля ситуация находилась под контролем силовиков. Да и дело по даче взятки не возбуждалось.

«Сыщик» отрицал взятку с первого дня

Адвокат обвиняемого Ильсина Мингазова не возражала против избрания домашнего ареста. Отмечала — скрываться подзащитный не намерен, и такая мера пресечения позволит «комфортно расследовать» данное дело.

Сунгатуллин выразил солидарность с адвокатом. Ранее на допросе обвинение по коррупционной статье 290 УК РФ он признал лишь частично: деньги получал путем мошенничества, а полномочий изымать технику не имел права, мог лишь вести с лизингополучателями разговоры по добровольному возврату техники.

Заметим, что в открытом доступе имеется решение казанского суда 2023 года, согласно которому с «сыщиком» «ВТБ-Лизинга» и его коллегой судился директор казанской компании, у которого без акта-приема передачи и участия представителя компании угнали ранее полученную в лизинг «Газель». Оспаривал он и одностороннее расторжение договора, считая, что его задолженность была умышленно завышена.

Уже этой осенью дело главного специалиста по розыску имущества «ВТБ Лизинг» может дойти до суда. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Райсуд в иске отказал, поскольку те же обстоятельства спора между двумя компаниями уже рассматривал Московский арбитражный суд. И арбитраж в сентябре 2023-го частично удовлетворил иск казанской компании, посчитав недействительным решение об одностороннем отказе от исполнения обязательств.

Впрочем, расследование дела Сунгатуллина подтвердило его позицию об отсутствии полномочий на те действия, за которые он получал деньги. Такую квалификацию одобрила и надзирающая за делом прокуратура Татарстана.

Признавшему вину в афере фигуранту на этой неделе продлили срок домашнего ареста до 15 октября. Источники «Реального времени» не исключают, что к этому времени дело может дойти и до суда.