Казанские студенты за август взяли годовой объем образовательных кредитов

На учебу в вузах города только за месяц выдали почти 2 тысячи займов с господдержкой и столько же за весь 2024-й

С этого учебного года ведущие вузы России подняли стоимость обучения на 40—60%. Эксперты полагают, что это не предел, поскольку в правительстве намерены ограничить количество платных мест в учебных заведениях, а значит образование может еще подорожать. С ростом цен на обучение возросла популярность образовательных кредитов с господдержкой. Как сообщили «Реальному времени» в одном из уполномоченных банков, на учебу в вузах Казани в этом году уже выдали 3,5 тысячи займов против 2 тысяч по итогам всего 2024-го (+75%), а пик выдач пришелся на август — почти 2 тысячи кредитов.

Каждый десятый студент-платник учится на деньги банка

Первые льготные кредиты на образование в России появились еще в 2010 году, но популярность приобрели после 2020-го, когда программа стала более доступной. Сейчас образовательный кредит выдают по ставке 3% годовых — часть процентов субсидирует государство, чтобы снизить финансовую нагрузку на заемщиков.

Программа пользуется спросом: за все время ее действия российские студенты заключили 215 тысяч кредитов на 60,5 млрд рублей. К началу 2025 года, по разным оценкам, образование за счет кредита с господдержкой получают уже 246 тысяч человек, то есть заем оформил каждый десятый студент-платник в стране. Это немало с учетом того, что в вузах России превалирует платное обучение. Каждый год по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры обучаются около 1,12 млн человек и более половины из них — на платной основе, приводят данные в Национальном рейтинговом агентстве (НРА).

Выдавать льготные образовательные кредиты под 3% годовых уполномочены три банка, у которых немного различаются условия выдачи:

Сбер . Кредит выдается сроком до 15 лет по ставке 3%, но при отчислении студента ее поднимут до 21,7%. Льготный период — время обучения и 9 месяцев по окончании вуза. Максимальная сумма — предельная стоимость образовательной программы, штраф — 20% от размера просроченного платежа. Студенты до 18 лет могут получить кредит с согласия родителей или опекунов, но только в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и в Крыму.

. Кредит выдается сроком до 15 лет по ставке 3%, но при отчислении студента ее поднимут до 21,7%. Льготный период — время обучения и 9 месяцев по окончании вуза. Максимальная сумма — предельная стоимость образовательной программы, штраф — 20% от размера просроченного платежа. Студенты до 18 лет могут получить кредит с согласия родителей или опекунов, но только в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и в Крыму. «Т-Банк». Оформить заем можно на срок от 15 до 25 лет по ставке 3%, но при отчислении ее пересчитают индивидуально. Льготный период — время обучения и 9 месяцев по окончании вуза. Максимальная сумма — 6 млн рублей, штраф — 0,1% от суммы просроченного платежа ежедневно.

Оформить заем можно на срок от 15 до 25 лет по ставке 3%, но при отчислении ее пересчитают индивидуально. Льготный период — время обучения и 9 месяцев по окончании вуза. Максимальная сумма — 6 млн рублей, штраф — 0,1% от суммы просроченного платежа ежедневно. «Алмазэргиэнбанк» (АЭБ). Кредит сроком до 15 лет по ставке 3%, при отчислении — «средняя по банку». Льготный период — время обучения и 9 месяцев по окончании вуза. Максимальная сумма — предельная стоимость образовательной программы, штраф — 0,05% от суммы просроченного платежа ежедневно.

Каждый третий кредит в Поволжье берут студенты Татарстана

Каждый банк ведет свою статистику по образовательным кредитам с господдержкой, а общие данные собирают в Минобрнауки. Цифры между собой не всегда коррелируются, но общая тенденция налицо — объемы выдачи кратно растут.

В российском Минобрнауки «Реальному времени» привели данные о количестве выданных льготных займов на обучение в региональном разрезе. Так, в период с 1 января по 31 июля 2025 года в Приволжском федеральном округе заключили 2 593 договора о предоставлении образовательного кредита, из них 785 — в Татарстане, то есть каждый третий заем в округе.

Интересен и выбор направлений в вузах, которые предпочитают жители республики. Если в целом по России лидируют «Менеджмент», «Экономика» и «Юриспруденция», то у нас на первом месте идет «Лингвистика» и пользуется спросом «Программная инженерия». Итак, в топ-5 наиболее популярных специальностей высшего образования, на которые берут деньги в банке татарстанские абитуриенты, по данным Минобрнауки, вошли:

«Лингвистика» (бакалавриат (45.03.02)) — 461 договор;

«Менеджмент» (бакалавриат (38.03.02)) — 376 договоров;

«Экономика» (бакалавриат (38.03.01)) — 351 договор;

«Юриспруденция» (бакалавриат (40.03.01)) — 297 договоров;

«Программная инженерия» (бакалавриат (09.03.04)) — 243 договора.

Кредит только по приоритетным для экономики направлениям

В министерстве также напомнили о том, что в мае 2025 года Госдума России приняла закон о регулировании объемов платного обучения в университетах. С 1 сентября правительство наделено полномочиями утверждать перечень направлений подготовки и специальностей высшего образования, по которым определяется предельное количество мест для приема на обучение на платной основе.

— Правительство также будет определять перечень профессий, специальностей, направлений подготовки, соответствующих задачам обеспечения технологического лидерства России, для обучения по которым будет предоставляться государственная поддержка образовательного кредитования по ставке 3% годовых. Такой кредит будут выдавать только по приоритетным для российской экономики направлениям, среди которых инженерно-технические, медицинские и педагогические специальности, — предупредили в Министерстве науки и высшего образования РФ.

Ранее представители министерства сообщали, что количество образовательных кредитов по направлению «Менеджмент» за пять с половиной лет выросло почти в 14 раз — с 964 договоров в 2020 году до 13 348 к 1 мая 2025-го. Банки — участники программы привели «Реальному времени» еще большие объемы выдачи образовательных кредитов.

— С начала года Сбер выдал более 105 тысяч образовательных кредитов с господдержкой. Наиболее популярные направления учебы: инженерно-технические, медицинские, педагогические специальности. В ПФО с начала года было выдано 11,6 тысячи образовательных кредитов. Из них 3,5 тысячи — на обучение в вузах Казани. Пик выдач по Казани пришелся на август, когда было выдано почти 2 тысячи кредитов, — сообщили в банке.

В 2024-м он выдал 98 тысяч образовательных кредитов в стране (+7%), из них 2 тысячи — в Татарстане (+75%). Причем это данные за весь прошедший год, так что по итогам 2025-го прирост будет, вероятно, еще выше. По данным банка, популярные направления у татарстанских абитуриентов — это «Юриспруденция», «Менеджмент», «Лингвистика», «Психология»: «Также среди студентов набирают популярность направления, связанные с IT и цифровыми технологиями, анализом данных и искусственным интеллектом, междисциплинарные программы, объединяющие знания из различных сфер науки и практики».

Летом прошлого года к программе присоединился «Т-Банк», в котором нашему изданию не стали называть общее количество выданных кредитов в Татарстане со ссылкой на коммерческую тайну, но уточнили, что объемы выдачи выросли в разы.

— Если говорить про динамику выдачи образовательных кредитов, то количество заемщиков из Татарстана выросло в три раза в 2025 году, по сравнению с 2024 годом, — сообщил Иван Сафонов, руководитель управлений «Ипотека» и «Кредиты на образование», — На данный момент условия государственной программы никак не изменились. Образовательный кредит с господдержкой может получить любой студент, обучающийся по программам высшего образования.

По информации банка, больше всего студентов из Татарстана поступили на направление «Информатика и вычислительная техника». Также в топ-5 направлений входят «Экономика», «Менеджмент», «Программная инженерия» и «Психология».

Что нужно знать заемщику

Взять образовательный кредит с господдержкой может студент старше 14 лет. Если ему еще нет 18, придется заручиться согласием родителей или законных представителей. При этом оформить заем на маму, папу или опекуна не получится.

Несмотря на рост популярности услуги, особенно на фоне подорожания учебы в вузах России, эксперты предупреждают о подводных камнях программы. Студенты платных отделений должны учесть, что при оформлении кредита с господдержкой стоимость обучения будет выше. Участники программы заявляют, что даже при низкой ставке ощутимо переплачивают за учебу.

Минус и в том, что льготные кредиты выдают всего три банка в стране, а в условиях низкой конкуренции — это скорее рынок продавца услуги, а не клиента. Кроме того, заем закреплен за студентом. Если его отчислят, льготный период отменят и долг придется выплачивать на рыночных условиях, то есть по очень высокой ставке.

Через два с половиной месяца круг новых заемщиков может значительно сузиться. В программу вводят ограничения. Образовательный кредит можно будет взять лишь для обучения специальностям, необходимым для «обеспечения технологической независимости и технологического лидерства» России. Составить такой перечень специальностей президент России поручил главе правительства к 1 декабря 2025 года.