«Вклад татарского народа в военные кампании нашей страны огромен»: как татары брали Париж и выбирали царя

На конференции в Институте истории им. Ш. Марджани ученые рассказали, как татары участвовали в выборе русского царя

Татары участвовали практически во всех российских военных кампаниях, начиная с позднего Средневековья, заявил сегодня на конференции в Казани директор Института истории им. Ш. Марджани Радик Салихов. Сегодня необходимо активнее изучать их вклад, популяризировать имена героев, считают ученые. Они напомнили: татары участвовали в событиях Смутного времени, в Крымской и Отечественной войнах и других значимых событиях российской истории. Подробнее — в материале «Реального времени».

Историки говорят о купцах чаще, чем о военных

Роль татар в составе иррегулярных формирований, то есть казачества, военно-служилого сословия, сегодня вызывает у общества огромный интерес, рассказал «Реальному времени» старший научный сотрудник отдела истории Поволжья и Приуралья Института истории им. Ш. Марджани Рустем Аминов. Пока она мало изучена: чаще внимание историков сосредоточено на других сословиях, таких как купцы или крестьяне, отметил спикер.



— Башкиро-Мещерякское войско в последнее время очень активно изучают исследователи, краеведы, учителя, директора и просто люди, чьи предки были в его составе. Сейчас поднимается и генеалогический аспект этой темы, потомки составляют шежере (так называется родословная у тюркских народов — прим. ред.), — рассказал Рустем Аминов.

По его словам, нередко люди думают, что в Башкиро-Мещерякское войско входили исключительно башкиры. Но это не так: в полках насчитывалось множество татар. Их история стала одной из тем, которые обсудили на конференции. По ее итогам будет опубликован сборник, так что информация будет доступна широкому кругу читателей. Материалы выйдут в первой половине следующего года, ориентировочно в апреле — мае.

По словам Рустема Аминова, в качестве спикеров на конференции заявлен 21 эксперт.

По словам Рустема Аминова, в качестве спикеров на конференции заявлен 21 эксперт. Всего на пленарной сессии присутствовало порядка 50 человек. Среди них — ученые, директора школ, учителя, краеведы и, конечно, профессиональные историки. Ради конференции в Казань приехали гости из Москвы, Тольятти, Уфы, Набережных Челнов и ряда районов Татарстана.



Татары участвовали во всех российских военных кампаниях, начиная с позднего Средневековья

— Мы видим, что вклад татарского народа практически во все военные кампании нашей страны, начиная с позднего Средневековья и завершая эпохой новейшего времени, огромен. Но еще очень много надо выяснить. Нам важны имена наших героев, военачальников. Нужно изучать военное искусство наших предков. И, конечно, самое главное — это те ценности, которые они оставили будущим поколениям, — заявил на пленарном заседании директор Института истории им. Ш. Марджани Радик Салихов.

Как подчеркнул председатель исполкома Общества татарских краеведов Башкортостана Руслан Масагутов, еще в период Московского государства татары составляли воинское сословие и участвовали в походах и кампаниях Российского государства: в Ливонской войне, в защите от набегов кочевников. В Смутное время татары сделали свой вклад в формирование ополченческого движения во главе с Мининым и Пожарским и даже участвовали в выборе царя. «Есть грамота, где татарская аристократия ставила свои подписи. Это, получается, признание роли татар в контексте развития Российского государства», — считает спикер.

Во время Отечественной и Крымской войн татары формировали сразу несколько полков, напомнил Руслан Масагутов. Как отметил в своем докладе Рустем Аминов, татары Сеитова посада принимали участие и во взятии Парижа, и в битве под Лейпцигом, известном также как Битва народов — крупнейшем сражении в мировой истории до Первой мировой войны.



«Автор исследовал труды самих участников походов»

В рамках конференции была презентована книга казаковеда Александра Дубовикова под названием «Дореволюционная литература о роли уральского казачества в присоединении Средней Азии».



— Специфика этой книги заключается в том, что автор исследовал труды самих офицеров, участников походов, благодаря которым Средняя Азия была присоединена к Российской империи. [В труде] много сюжетов, много цитат из мемуаров. Это завораживает. Когда читаешь, действительно окунаешься в эту атмосферу, — поделился Рустем Аминов.



