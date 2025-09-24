ДНК расскажет об измене и депрессии: как россияне стали чаще обращаться к гентестам за правдой

Число заказов таких анализов в январе — августе 2025 года выросло на 11%

Фото: Динар Фатыхов

Россияне стали чаще интересоваться тем, кто из знаменитых исторических личностей оставил след в их ДНК, есть ли у них риск диабета или рака и насколько организм расположен к спорту. Число заказов генетических тестов в январе — августе 2025 года выросло на 11% год к году. «Реальное время» обсудило с генетиком, представителем медцентра и депутатом Госдумы вопросы таких исследований и возможности выявления измены партнера с их помощью.

Один ген не определит вашу будущую депрессию

Трафик сайтов по продаже генетических тестов с начала года увеличился втрое. Потребителям предлагают большой спектр исследований: от классического происхождения до пользы вегетарианства для конкретного человека. Цены уже сейчас увеличились на 10% — до 10,3 тыс. рублей. В разговоре с «Реальным временем» одна из клиник спрогнозировала их рост еще на 20%.

Существует два основных типа генетических тестов:

Медицинские. Они имеют регистрационное удостоверение, то есть одобрены Минздравом. Тесты обычно проводятся при наличии заболевания, направления от врача или семейного анамнеза (истории болезней в семье). Научные. Они не имеют медицинской регистрации и носят информативный, научный характер.

— Направленность тестов может быть разной: одни выявляют наследственные заболевания, другие — предрасположенность к ним. Последние сложнее интерпретировать, так как многие заболевания являются мультифакторными. Генетическое тестирование может быть полезно при планировании беременности, особенно если в семьях будущих родителей были случаи психических, неврологических, сердечно-сосудистых (инсульты, инфаркты) или онкологических заболеваний, особенно в раннем возрасте, — рассказал «Реальному времени» профессор, доктор биологических наук и руководитель центра превосходства КФУ Альберт Ризванов.

Профессор считает, что некоторые тесты носят развлекательный характер. Среди них исследования для определения этнического происхождения или предсказания IQ и способностей ребенка.

— Люди же гадают? Здесь так же. Наука скептически относится к идее, что один ген определяет все. Развитие человека — это сложный, многофакторный процесс, в котором участвует множество генов. Тем не менее генетика определяет примерно 50% характеристик, а остальные 50% зависят от воспитания и окружающей среды, — объяснил Ризванов.

Реальное время / realnoevremya.ru

Любовь прошла, анализы остались

Тем не менее в России существует с десяток организаций с разными тестами. Чаще всего их лаборатории находятся в Москве или Санкт-Петербурге, а результаты можно передать курьеру или самостоятельно по почте. Мы пообщались с одним из центров с подобным профилем и узнали, что сейчас предлагают потребителям. Самый интересный из них — тест на наличие факта измены со стороны партнера. Консультант рассказала, что мужчины чаще обращаются в клинику с таким запросом.

Для проведения анализа необходим образец, вызывающий сомнения, например нижнее или постельное белье с пятнами, похожими на сперму. Существует несколько видов тестов:

определение наличия семенной жидкости;

определение принадлежности выделений — мужчине или женщине;

определение типа материала: содержит ли образец ДНК человека или, например, животного.

Также возможно сравнение профилей ДНК. Например, если обнаружены выделения и есть подозрение на конкретного человека, можно взять у него образец (волосы, ногти, и т.д.) и сравнить его ДНК с ДНК из выделений на белье.

Но, конечно, самый популярный и распространенный тест — исследование на происхождение. В некоторых клиниках их разделяют на более дешевые варианты — по мужской или женской линии. Если у вас нет Y-хромосомы, можно сдать образцы брата, отца, дяди или дедушки. Результаты теста брата будут максимально близки к вашим.

Реальное время / realnoevremya.ru

В тест на национальность входит заключение с указанием национального состава участника в процентном соотношении, от самой доминирующей до самой незначительной. Это исследование охватывает последние 250—300 лет, то есть 8—10 поколений.

В тесте на этническое происхождение будет описание гаплогруппы: у каких национальностей больший процент носительства, история ее возникновения и пути миграции, распространения, описание культуры племен, проживавших на этих землях много лет назад. Это исследование охватывает 2—10 тыс. лет. В заключении также будут указаны известные личности древности и современности. Точность теста составляет 99,99%, заверили нас в клинике.

«Сегодня здоровье — это главный капитал»

Депутат Госдумы и вице-президент союза «Национальная медицинская палата» Айрат Фаррахов объяснил, что такой интерес к тестам объясним по нескольким причинам.

— Сегодня здоровье — это главный капитал и ценность каждого человека. Речь идет не просто о физическом существовании, а о «здоровом» здоровье, когда человек активен, у него хорошо работают голова и все органы, он прекрасно выглядит и может вести активную жизнь. Поэтому инновации в области здравоохранения, любые факторы, позволяющие выявить раннюю предрасположенность к онкологическим или наследственным заболеваниям, а также своевременно спрогнозировать развитие какой-либо болезни, вызывают огромный интерес у людей, — сказал он.

Фаррахов отметил, что в сфере медицинского тестирования существует множество предложений, и зачастую люди переплачивают за ненужные процедуры. Он напомнил о важности наличия доверенного лечащего врача, с которым можно посоветоваться и без консультации с которым не следует проходить какие-либо тесты. По его словам, он сам является «лечащим врачом» для многих своих знакомых, которые обращаются к нему за советом.

Реальное время / realnoevremya.ru

Интерес к геномным исследованиям наиболее выражен у жителей Москвы и Московской области, на которых приходится 21% всех обращений. Основную аудиторию таких исследований составляют женщины (57%), в то время как доля мужчин равна 33%. Однако за последние 2,5 года интерес к геномике со стороны мужчин значительно возрос, увеличившись в четыре раза, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на оператора Т2.