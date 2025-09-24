ДНК расскажет об измене и депрессии: как россияне стали чаще обращаться к гентестам за правдой
Число заказов таких анализов в январе — августе 2025 года выросло на 11%
Россияне стали чаще интересоваться тем, кто из знаменитых исторических личностей оставил след в их ДНК, есть ли у них риск диабета или рака и насколько организм расположен к спорту. Число заказов генетических тестов в январе — августе 2025 года выросло на 11% год к году. «Реальное время» обсудило с генетиком, представителем медцентра и депутатом Госдумы вопросы таких исследований и возможности выявления измены партнера с их помощью.
Один ген не определит вашу будущую депрессию
Трафик сайтов по продаже генетических тестов с начала года увеличился втрое. Потребителям предлагают большой спектр исследований: от классического происхождения до пользы вегетарианства для конкретного человека. Цены уже сейчас увеличились на 10% — до 10,3 тыс. рублей. В разговоре с «Реальным временем» одна из клиник спрогнозировала их рост еще на 20%.
Существует два основных типа генетических тестов:
- Медицинские. Они имеют регистрационное удостоверение, то есть одобрены Минздравом. Тесты обычно проводятся при наличии заболевания, направления от врача или семейного анамнеза (истории болезней в семье).
- Научные. Они не имеют медицинской регистрации и носят информативный, научный характер.
Профессор считает, что некоторые тесты носят развлекательный характер. Среди них исследования для определения этнического происхождения или предсказания IQ и способностей ребенка.
— Люди же гадают? Здесь так же. Наука скептически относится к идее, что один ген определяет все. Развитие человека — это сложный, многофакторный процесс, в котором участвует множество генов. Тем не менее генетика определяет примерно 50% характеристик, а остальные 50% зависят от воспитания и окружающей среды, — объяснил Ризванов.
Любовь прошла, анализы остались
Тем не менее в России существует с десяток организаций с разными тестами. Чаще всего их лаборатории находятся в Москве или Санкт-Петербурге, а результаты можно передать курьеру или самостоятельно по почте. Мы пообщались с одним из центров с подобным профилем и узнали, что сейчас предлагают потребителям. Самый интересный из них — тест на наличие факта измены со стороны партнера. Консультант рассказала, что мужчины чаще обращаются в клинику с таким запросом.
Для проведения анализа необходим образец, вызывающий сомнения, например нижнее или постельное белье с пятнами, похожими на сперму. Существует несколько видов тестов:
- определение наличия семенной жидкости;
- определение принадлежности выделений — мужчине или женщине;
- определение типа материала: содержит ли образец ДНК человека или, например, животного.
Также возможно сравнение профилей ДНК. Например, если обнаружены выделения и есть подозрение на конкретного человека, можно взять у него образец (волосы, ногти, и т.д.) и сравнить его ДНК с ДНК из выделений на белье.
Но, конечно, самый популярный и распространенный тест — исследование на происхождение. В некоторых клиниках их разделяют на более дешевые варианты — по мужской или женской линии. Если у вас нет Y-хромосомы, можно сдать образцы брата, отца, дяди или дедушки. Результаты теста брата будут максимально близки к вашим.
В тест на национальность входит заключение с указанием национального состава участника в процентном соотношении, от самой доминирующей до самой незначительной. Это исследование охватывает последние 250—300 лет, то есть 8—10 поколений.
В тесте на этническое происхождение будет описание гаплогруппы: у каких национальностей больший процент носительства, история ее возникновения и пути миграции, распространения, описание культуры племен, проживавших на этих землях много лет назад. Это исследование охватывает 2—10 тыс. лет. В заключении также будут указаны известные личности древности и современности. Точность теста составляет 99,99%, заверили нас в клинике.
«Сегодня здоровье — это главный капитал»
Депутат Госдумы и вице-президент союза «Национальная медицинская палата» Айрат Фаррахов объяснил, что такой интерес к тестам объясним по нескольким причинам.
Фаррахов отметил, что в сфере медицинского тестирования существует множество предложений, и зачастую люди переплачивают за ненужные процедуры. Он напомнил о важности наличия доверенного лечащего врача, с которым можно посоветоваться и без консультации с которым не следует проходить какие-либо тесты. По его словам, он сам является «лечащим врачом» для многих своих знакомых, которые обращаются к нему за советом.
Интерес к геномным исследованиям наиболее выражен у жителей Москвы и Московской области, на которых приходится 21% всех обращений. Основную аудиторию таких исследований составляют женщины (57%), в то время как доля мужчин равна 33%. Однако за последние 2,5 года интерес к геномике со стороны мужчин значительно возрос, увеличившись в четыре раза, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на оператора Т2.
