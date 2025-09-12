Старый светофор лучше нового, или Почему движение в Казани «регулирует» дождь

В столице Татарстана треть светофорных объектов отслужила нормативный срок, а новые монтируют некачественно

Фото: Реальное время

Треть казанских светофоров отслужила нормативный срок, а некоторые из них работают более 30 лет, однако не скоро еще отправятся в утиль. При этом модернизированные и новые, установленные в последние годы в столице республики, светофоры явно уступают «старичкам» по надежности, заявили в АСУДД. О состоянии городских светофорных объектов и причинах, по которым старые светофоры работают лучше новых, а их обновление не дает желаемого эффекта, — в материале «Реального времени».



Для светофора и 50 лет — не возраст

Светофоры на улице Мира в Дербышках и Сибирском тракте выключаются во время каждого более или менее обильного дождя или снегопада. В результате на некоторых перекрестках в течение нескольких часов бывает невозможно ни проехать, ни безопасно перейти дорогу. Такие же проблемы возникают и на других оживленных дорогах города.

Светофоры на улице Мира в Дербышках и Сибирском тракте выключаются во время каждого более или менее обильного дождя или снегопада. Реальное время / realnoevremya.ru

Самым проблемным светофором в МКУ «Автоматизированная система управления дорожным движением г. Казани» считают светофор в Дербышках — на перекрестке улиц Мира и Советской, который очень часто не работает. Причина, по словам специалистов, кроется в том, что на одном контроллере висит несколько удаленных друг от друга светофоров, включая те, которые регулируют поворот на ул. Шоссейную — в поселок Аки.

— Этому светофору около 13 лет, тогда как нормативный срок эксплуатации таких объектов ограничивается 10 годами, — рассказали в МКУ «АСУДД».

По данным МКУ «АСУДД», сегодня в городе имеется 480 светофорных объектов, более трети из них уже 15 лет и больше. Однако, как выяснилось, вовсе не возраст является главной причиной отказов автоматики.

— У нас есть светофоры, которые работают более 30 лет, а то и все 50, — говорят в МКУ «АСУДД». — Разумеется, они модернизировались, например ламповые излучатели были заменены на светодиодные, но основные элементы конструкции не менялись. При этом практика показывает, что чаще отключаются и дают сбои не старые, а относительно новые светофорные объекты — из числа 120, построенных в последние 5-6 лет. К примеру, на перекрестках улиц Восстания и Шамиля Усманова, Восход и Гагарина работают светофоры, построенные в середине 70-х годов прошлого века, и проблем не создают. А на перекрестке улиц Восстания и Восход светофор, построенный 2-3 года назад, постоянно попадает в линейку отключаемых объектов. Он по надежности гораздо хуже, чем старые.

Причины того, что «старички» годами работают без сбоев, а новенькие светофоры отказывают, в учреждении видят в низкой квалификации исполнителей работ по монтажу светофорных объектов. Подрядчику достаточно некачественно собрать какие-то элементы, плохо герметизировать места входа кабелей, плохо срастить их концы, — и светофор будет регулярно гаснуть. И даже не обязательно в дождь — он может «вылетать» и просто так, без видимой причины.

Работа в режиме «скорой помощи»

Другая головная боль казанских водителей и пешеходов — многочасовые паузы в ожидании ремонта отказавшего светофора. Гаснут они, как нарочно, в часы пик, а повернуть, развернуться или перейти дорогу в такое время на бойком перекрестке без светофора почти невозможно.

— Основная проблема нашей организации сегодня — это дефицит кадров, — говорят в МКУ «АСУДД». — У нас работает всего 4 светофорщика, а обслуживают они без малого полтысячи объектов. Работников катастрофически мало!

Всего 4 светофорщика обслуживают без малого полтысячи объектов. Реальное время / realnoevremya.ru

Десять лет назад светофоров было около 350, а обслуживали их 9 специалистов. Сейчас половина ставок в организации пустует — нет желающих трудиться и в зной, и в дождь, и в снегопад за зарплату в 40 тыс. рублей «чистыми». Поэтому трудятся здесь пенсионеры и предпенсионеры, у которых нет шансов найти другую работу.

Из-за нехватки кадров изменился и подход к работе:

— Если раньше механики регулярно объезжали все светофорные объекты и на каждом бывали раз в 10 дней, проверяли, в каком он состоянии, что-то регулировали, меняли, исправляли, то сейчас это нереально, и они работают в режиме «скорой помощи» — занимаются только «реанимацией» отказавших светофоров. Плановые объезды не проводятся уже около трех лет. А в отсутствие планового обслуживания любой механизм работает на износ. Поэтому и ситуация на глазах ухудшается.

Называется, усовершенствовали

В АСУДД Казани изданию также рассказали, что немало проблем в их работе создают различные кампании по «усовершенствованию» организации движения. Например, чуть более 10 лет назад на наиболее оживленных перекрестках Казани светофоры перенастроили так, чтобы красный свет горел одновременно сразу для нескольких направлений, причем даже после того, как секундомер на табло доходил до нуля, светофор не переключался. В результате и водители, и пешеходы теряли терпение, нарушали Правила дорожного движения и провоцировали ДТП и наезды. На то, чтобы понять причину проблемы и исправить ситуацию, ушли годы. А «светофорщикам» пришлось выполнять двойную работу, возвращая прежний режим.

Год назад была «усовершенствована» работа светофора на Т-образном перекрестке Сибирского тракта и улицы Журналистов у 2-го переезда — отменили паузу, во время которой автомобили, движущиеся по Сибирскому тракту со стороны ул. Мира, могли повернуть налево, на Журналистов.

— Такое решение было принято исполкомом Казани и согласовано ГАИ в связи с обращениями «Метроэлектротранса», потому что автомобилисты нарушали ПДД — не уступали дорогу трамваям, направляющимся в парк и из парка, и совершали столкновения с электротранспортом, — объяснили «Реальному времени» в АСУДД год назад.

В результате уже год автомобилисты и водители автобусов нарушают другой пункт ПДД — проскакивают налево на запрещающий сигнал светофора. Поскольку на разрешающий проехать просто невозможно — не дает встречный поток, который продолжает двигаться не только на желтый, но и на красный свет.

Не усовершенствован светофор на Компрессорном, где пешеходные секции установлены только в одном направлении — от остановки троллейбуса к железнодорожной станции, а в другом пешеходы идут на зеленый, который горит движущемуся прямо и налево транспорту.

Инна Серова / realnoevremya.ru

Не отрегулирована и совместная работа светофоров на пересечении улиц Ершова — Абжалилова и Ершова — Гвардейской. Поток, движущийся направо, на Гвардейскую, буквально «запирает» выезд автомобилям с Абжалилова на зеленый. Не помогла даже нанесенная недавно вафельная разметка: в нарушение правил на перегруженный перекресток выезжают со всех сторон.

«Для обеспечения безопасного заезда — выезда трамваев в парк»

«Реальное время» обратилось в исполком Казани с запросом о количестве и состоянии светофорных объектов в Казани разного возраста, а также о том, какие меры принимаются для повышения зарплаты обслуживающего светофоры персонала МКУ «АСУДД» и почему не решается проблема, созданная год назад изменениями в работе светофора на 2-м переезде.

— На балансе МКУ «АСУДД» состоит 480 светофорных объектов и 61 светофор типа Т7 (светодиодный прибор с проблесковым желтым светом, который используется для обозначения нерегулируемых перекрестков и пешеходных переходов, — прим. авт.), — сообщили «Реальному времени» в исполкоме Казани. — В городе 93 светофорных объекта старше 10 лет, 49 — старше 20 лет и 14 старше 30 лет. Во время интенсивных атмосферных осадков риску выхода из строя подвержены как старые, так и новые светофоры.

В исполкоме пояснили, что для повышения зарплаты работникам проводится ежегодная индексация и используются надбавки за сложность работы, которые также индексируются. Однако размер индексации и надбавок не указали.

— Режим работы светофора на перекрестке Сибирский тракт — Журналистов изменен по обращению МУП «Метроэлектротранс» для обеспечения безопасного заезда — выезда трамваев в парк, поскольку до этого на перекрестке произошло три ДТП с участием трамваев, — объяснили в исполкоме причины, по которым теперь в этом месте отсутствуют условия для безопасного поворота автомобильного транспорта и городских автобусов на разрешающий сигнал светофора и регулярно возникают заторы при движении в сторону центра города.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

«Недостатки устранялись в нормативные сроки»

Издание также запросило Отдел ГАИ УМВД России по Казани о том, какие светофорные объекты в Казани чаще всего выходят из строя и создают проблемы для нормального движения и где, по мнению сотрудников ГАИ, необходимо установить новые светофоры.

— В 2025 году чаще всего отключение светофорных объектов зафиксировано на перекрестках: проспект Победы — улица Мавлютова, Оренбургский проезд — улица Рауиса Гареева, улица Копылова — улица Олега Кошевого, улица Мира — улица Советская, улица Салимжанова — улица Туфана Миннуллина, улица Назарбаева — улица Салимжанова, — сообщили в ГАИ, подчеркнув, что эти недостатки устранялись в нормативные сроки.

Там рассказали, что в 2025 году был установлен новый светофорный объект по ул. Технической у дома №29а, а сейчас ведутся работы по установке светофорных объектов на перекрестках улиц Магистральная — Яшь Кыч, на ул. Журналистов у дома №100 и на ул. Бигичева у дома №11.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«В Москве не зацикливаются на общественном транспорте»

Представитель Федерации автовладельцев России Дмитрий Золотов говорит, что, в отличие от казанских, московские власти делают все, чтобы светофоры работали как часы, а редкие поломки на них устраняют в кратчайшие сроки:

— Правительство Москвы принимает все меры к тому, чтобы создавались условия для быстрого и беспрепятственного движения, там понимают, что любые заминки из-за неработающего светофора приводят к транспортному коллапсу. Очень много делается в плане внедрения «умных» светофоров, режим работы которых зависит от загруженности дорог. И это дает эффект вкупе с тем, что в Москве, в отличие от Казани, не ставят целью повсеместно замедлить движение чуть ли не до 40 километров в час, а, напротив, вводят на крупных магистралях скорость 80 км/час, чтобы увеличить их пропускную способность.

В Казани также внедряются «умные» светофоры, но достаточно медленно — в год обычно модернизируют менее полутора десятков объектов.

Что касается регулирования движения «в пользу» общественного транспорта, то, по словам Золотова, ему освобождают путь не в ущерб другим участникам движения, используя опять-таки возможности «умных» светофоров.

— Там настраивают светофоры именно под интенсивный интервал проезда автомобилей, а не зацикливаются на общественном транспорте. Эти два вида транспорта не должны конфликтовать между собой на дороге. Да, есть приоритет для общественного транспорта, но проехал трамвай — и дальше светофор переключается в общий режим.