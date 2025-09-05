«Боремся за каждого»: Мамадыш взялся привлекать людей из других регионов

Мамадыш запустил три муниципальные программы по переезду молодежи в район, а ушедший на фронт предприниматель Дмитрий Митрофанов достраивает цех в «Вятке»

«1,5 млн «подъемных» выдаем переезжающим на строительство дома, 750 тысяч рублей — на покупку вторичного жилья, 10 тысяч — за регистрацию новорожденного в нашем ЗАГСе», — перечислил глава Мамадыша Вадим Никитин три муниципальные программы, направленные на преодоление демографического кризиса. Численность трудоспособного населения в районе в результате старения и смертности ежегодно сокращается на 250—300 человек, поэтому власти начали выделять из казны субсидии для переезжающих из других регионов. Впрочем, нехватка людей не мешает Мамадышу оставаться в пятерке районов по сбору сельхозпродукции. АПК «Продпрограмма» вложит 7 млрд рублей в животноводческую ферму на 10,5 тысячи голов КРС, а «Родные края ОПТ» превратит Мамадыш в цветочный рай — осенью здесь появятся нежные розы из последних мировых селекций. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Фельдшер не приезжает, педагога нет, у фермера нет работника»

— Самым тревожным остается вопрос демографии в сельской местности, — заявил глава Мамадышского района Вадим Никитин, впервые приехав на «Муниципальный час» в Агентство инвестиционного развития Татарстана.

Полтора года назад 43-летний чиновник возглавил район, после ухода в Госдуму одного из глав-тяжеловесов Анатолия Иванова, руководившего районом на протяжении 14 лет. Его сменщик Никитин пришел на этот пост хорошо подготовленным, так как до этого почти 16 лет проработал на разных должностях исполкома Мамадыша. Одним словом, Вадим Никитин не новичок во власти, знает сильные и слабые стороны экономики родного района, и не доверять его чутью не приходится.

Как оказалось, больше всего нового главу Мамадыша беспокоит обострившийся демографический кризис в районе. Нехватка людей трудоспособного возраста ощущается так остро, что закрывать глаза на эту проблему стало невозможно. Людей не хватает для выполнения простой, «элементарной» работы, без которой невозможна обычная жизнь. «Боремся за каждого человека: фельдшер не приезжает, педагога нет [в школе], у фермера нет работника, нет почтальона», — откровенно признал Вадим Никитин. Численность трудоспособного населения в районе в результате старения и смертности сокращается на 250—300 человек в год.

— Не секрет, что только по нашему району разница между рождаемостью и смертностью, к сожалению, выросла. Мы потеряли 250 человек населения, — сообщил Никитин. — Естественным путем, только за счет рождаемости, мы не сможем восполнить демографический баланс.

Причем села оскудели не только в отдельно взятом Мамадыше. По всему Татарстану они потеряли 670 тысяч человек, а города пополнились на 1,5 млн человек за 50 лет.

Похоже, только власти Мамадыша решились привлекать молодежь при помощи материальных стимулов. «Если за счет рождаемости не получается, то хотя бы «механическим» путем нужно поддержать баланс», — полагает глава.

На дом — 1,5 млн рублей, 10 тысяч — за новорожденного, 140 тысяч — на покупку нетеля

Для преодоления демографического спада власти запустили три муниципальные программы по стимулированию переезда молодежи в Мамадыш. Во-первых, здесь обещают выплачивать 1,5 млн рублей на строительство нового дома с последующим трудоустройством на селе. Во-вторых, обещают выплачивать 750 тысяч рублей на покупку вторичного жилья. В-третьих, выплачивают дополнительно 10 тысяч рублей за каждого новорожденного и по 20 тысяч рублей детям участников СВО. Эти затраты муниципалитет выплачивает из собственной казны. «Мы не ждем массового переселения, но хоть как-то будем решать вопросы привлечения. Какие-то элементарные задачи будут решаться», — надеется глава Мамадыша.

Желающие уже появились. Согласились переехать семьи из Оренбургской области. «В очереди на получение сертификатов на жилье находятся 40—50 семей, в том числе из других регионов», — сообщили позднее в пресс-службе главы Мамадышского района.

Не забыли и о своих сельчанах. По словам главы, власти вместе с Минсельхозом РТ взялись субсидировать покупку нетелей (телят, — прим. ред.) для выращивания в коров. Район выплачивает из казны по 50 тысяч рублей в дополнение к республиканской субсидии в 90 тысяч рублей. То есть каждый сельчанин Мамадыша может получить 140 тысяч рублей для содержания коровы и последующей сдачи молока.

— Если в доме коровы нет, значит, население вешает замок и уезжает, — заметил замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Рустем Гайнуллов. — А пенсионерам это доходы от реализации молока.

Правда, сельчане не проявляют активности. Всего выдано пять субсидий по 50 тысяч рублей. Глава понимает, что самостоятельными усилиями не решит накопленные проблемы, но ресурсы будет выделять. По его мнению, для сохранения населения в деревнях нужна масштабная комплексная программа развития сел, а не только меры поддержки сельского хозяйства.

Молоко высшего сорта и цветы из мировой селекции

Мамадышский район остается в пятерке районов-лидеров по валовому сбору и переработке сельхозпродукции. Так, владелец ООО «АПК Продовольственная программа» Рифат Мутигуллин готов инвестировать 7 млрд рублей в строительство крупного животноводческого комплекса, сообщил Вадим Никитин. Комплекс предусматривает создание молочной фермы на 9 тысяч голов КРС и 1,7 тысячи голов КРС для производства мяса. Проект рассчитан на 3 года.

С запуском молочной фермы Мамадышский район сможет вдвое увеличить производство сырого молока высшего сорта — до 700 тонн в сутки, уточнил он.

ООО «Родные края ОПТ» направило 200 млн рублей на строительство теплицы по выращиванию роз, сообщил представитель компании Виталий Катканов.

Проектная мощность — 40 тысяч роз в неделю. Будут выращивать российские сорта роз, которые были получены в результате мировой селекции. Открытие ожидается осенью этого года. До этого компания занималась оптовыми поставками цветов из Латинской Америки, Кении, Израиля и Нидерландов. В будущем году инвесторы собираются построить вторую очередь теплицы.

Крупные предприятия — АПК «Продпрограмма» и «Азбука сыра» работают с ростом, но есть нераскрытые резервы. Ни одна из компаний не работает на экспорт аграрной продукции, поставил им в укор замминистра Рустем Гайнуллов. В настоящее время идет сертификация их продукции по стандартам халяль для вывода на арабские страны.

Сам на СВО, но цеха в «Вятке» строит

Особая гордость района — предприниматель Дмитрий Митрофанов, ушедший в 2022 году воевать в зону СВО. До отъезда на фронт он развивал строительную компанию по монтажу металлоконструкций, строил коровники. Уехав на защиту интересов Родины, он доверил бизнес партнерам и все заработанные выплаты направляет на строительство цеха по изготовлению металлоконструкций в местном промпарке «Вятка». В настоящее время идет заливка фундамента, приобретены плазморезы, станки, запланирован второй цех.

— Настоящие ребята-трудяги! Сам на полях сражений, но не перестает думать о районе. С большим уважением относимся к участникам СВО, — похвалил Вадим Никитин.

— Дмитрий Николаевич — пример для всех ребят, как начать бизнес и не бояться сложностей, — согласилась глава АИР Талия Минуллина.

