«Живые» учителя будут. Но когда — неизвестно

Создатели «Ана теле» пытаются привлечь желающих учиться

Так выглядит фото с сайта за 123 млн. Фото: скриншот с сайта anatele.tatar.ru

Новая версия онлайн-платформы по изучению татарского языка «Ана теле», действительно, стоила 123 млн, работа над ней велась 9 месяцев, но когда появятся живые уроки с преподавателями — неизвестно. Таковы итоги общения представителей разработчиков с журналистами. К слову, на «Ана теле», о запуске которой стало известно в начале августа, вчера было зарегистрировано 1 355 человек. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Ана теле» заработала на серверах «Яндекса»

Цифры озвучила заместитель министра образования и науки Татарстана Минзалия Закирова, которая также сообщила, что презентовали платформу на традиционном августовском совещании Минобра. Она напомнила, что «Ана теле» была создана в 2013-м, над ее контентом работали ведущие специалисты, тогда была разработана методология и техническая база.

После того как компания EF Education First ушла из России, Министерство образования и науки совместно с Академией наук республики и Минцифрой проводило консультации с отечественными IT-компаниями, специалистами по вопросу перевода проекта на российские платформы. В результате «Ана теле» заработала на серверах «Яндекса».

Так выглядит фото с сайта за 123 млн. скриншот с сайта anatele.tatar.ru

Закирова указала, что работа велась совместно с АН РТ, Институтом языка, литературы и искусства имени Галимджана Ибрагимова (ИЯЛИ), Институтом прикладной семиотики, КФУ, Институтом развития образования.

В результате внешним партнером проекта стало ООО «Прогресс». Его исполнительный директор Эдуард Балдаков (который, напомним, запускал и первую версию платформы) подчеркивал, что более современной полноценной школы нет. Главная ее особенность — она «развивает навыки разговорной речи и восприятие на слух».

Теперь и на мобильных телефонах

Но на платформе, которой занимались 40 программистов, все еще нет живых уроков с преподавателями.

— На сегодняшний день сроки не определены, — ответила Закирова. Но подтвердила, что бюджет платформы — 123 млн рублей.

Когда же Балдакова спросили, в чем новизна платформы, он указал, что на сайте реализована мобильная, адаптивная версия. Второе — решен вопрос реализации платформы, которая абсолютно импортонезависима.

Авторы подчеркивают, что фишка сайта — живое общение с преподавателем. Но она не реализована. И сроки реализации не определены. скриншот с сайта anatele.tatar.ru

— Существующие материалы нельзя было просто так «посадить» на существующую платформу, — добавила Закирова.

Также исполнительный директор «Прогресса» перечислил, что на платформе сейчас 290 уроков, 5 441 упражнение, более 280 видео. Правда, забыл упомянуть, что некоторые из картинок явно нарисованы или улучшены с помощью ИИ (потому что сделаны они были в качестве начала 2010-х). К примеру, здесь можно увидеть фото Старо-Татарской слободы до появления современной набережной.

Академический руководитель онлайн-школы Кадрия Фатхуллова отметила, что самые сложные материалы, 8—9-го уровней, посвящены культуре, литературе, видным деятелям Татарстана. А также там дается информация о «современной республике». Возможно, где-то на портале и спрятались видео, не снятые более 10 лет назад, но пока таких обнаружить не удалось.

— Мы сказали, что совершенству предела нет, — отметила Закирова. — Дальше совершенствуем возможности школы «Ана теле». На сегодняшний день какие возможности есть, кто изучает татарский язык, вы видите. Дальше в планах Министерства образования совместно с нашими коллегами совершенствовать возможности нашей школы. Конечно, мы над этим работаем.