Субсидии на оплату ЖКУ могут перенести с регионального на федеральный уровень

Эксперты заявляют о необходимости смягчать для населения постоянное повышение коммунальных тарифов

Фото: Реальное время

«Стандарты для выплаты субсидий на оплату ЖКУ должны быть едиными по стране. При этом есть резон снизить порог нуждаемости до 15% для обычных семей и до 10% для одиноких пенсионеров и многодетных», — поддержали опрошенные «Реальным временем» эксперты инициативу депутатов Госдумы. Парламентарии предложили снизить порог для получения субсидий с 22% до 15% в зависимости от совокупного дохода семьи, и, возможно, осенью новые стандарты будут обсуждать в Госсовете Татарстана. В прошлом году выплаты получили 3,8% семей в республике, а в стране — всего 3%. Пересмотр порога нуждаемости особенно актуален в тех регионах, где коммунальные тарифы выросли вдвое выше среднероссийского уровня в 11,9%, указывают специалисты.

Как заблокировать рост тарифов ЖКХ

На федеральный бюджет могут возложить расходы по выдаче малообеспеченным гражданам субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Чем выше поднимутся тарифы на ЖКХ, тем больше нуждающихся получателей возникнет среди населения. Такие меры в регулировании жилищно-коммунальных тарифов содержатся в новой законодательной инициативе, которая в конце августа была внесена в Госдуму.

Парламентарии предложили снизить порог нуждаемости с нынешних 22% до 15% от совокупного дохода семьи и сделать едиными региональные стандарты предоставления субсидий, следует из текста к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 159 Жилищного кодекса Российской Федерации», зарегистрированного 27 августа в системе законопроектов Госдумы. Одним из авторов поправок выступил депутат Госдумы Ярослав Нилов.

— В условиях значительного роста в 2025 году тарифов на коммунальные услуги (по оценкам экспертов, до 30%) стоит пересмотреть подходы к адресному предоставлению субсидий на жилищно-коммунальные услуги, — говорится в пояснительной записке к проекту закона.

По мнению авторов, нынешнее повышение тарифов происходило «без учета динамики реальных доходов граждан», а также «накопленных долгов, которые достигли 800 млрд рублей». Депутаты считают необходимым пересмотреть максимальную долю расходов на оплату ЖКХ в доходах семьи (сейчас это федеральный стандарт в 22%), чтобы расширить охват количества малообеспеченных граждан во всех субъектах, которые могут получать субсидии. Парламентарии предложили снизить порог нуждаемости до 15% от совокупного дохода семьи и до 10% для одиноких пенсионеров и многодетных родителей.

В случае принятия проекта будут внесены изменения в статью 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, которую дополнят новой частью 81. В ней предусматривается выделение межбюджетных трансфертов для оказания финансовой помощи регионам по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, говорится в записке. Иначе говоря, депутаты предлагают перенести расходы на оплату субсидий с региональных бюджетов на федеральный.

Равнение на богатую Москву

Федеральный стандарт для оказания адресной помощи населению в сфере ЖКХ в 22% от дохода семьи был установлен 20 лет назад. Он определен постановлением правительства РФ №541 от 29 августа 2005 года, напоминают в пояснительной записке. На его основе регионы ввели свои стандарты, так как субсидии обязали выплачивать из собственных бюджетов. Но мало кто из них стал существенно понижать порог нуждаемости.

Исключением стала Москва, где порог нуждаемости установлен в 10%, а бюджет имеет возможность выплачивать субсидии большему числу нуждающихся.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

— Большинство субъектов РФ таких финансовых возможностей не имеют и устанавливают максимально допустимую долю расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 22%, — признают депутаты Госдумы.

Такое неравенство в стандартах оказания адресной помощи парламентарии считают недопустимым. «Например, в богатой Москве региональный стандарт <...> установлен в размере 10%, а в соседней более бедной Московской области <...> в размере 22%», — указано в записке. В результате «в дотационных регионах с низким уровнем жизни расходы граждан на оплату ЖКХ выше, чем в регионах с более высоким уровнем жизни». Пока законопроект проходит обсуждение в комитетах Госдумы. Не исключено, что осенью он поступит на обсуждение в региональные парламенты.

— Безусловно, я всецело поддерживаю эту законодательную инициативу, — заявил «Реальному времени» депутат Госсовета РТ Евгений Чекашов. — Четверть дохода семьи на оплату ЖКХ — это серьезный минус для ее бюджета. А дешеветь данная статья точно не будет, потому что просто не может. Значит, мы должны помогать тем, кто ежемесячно вынужден отдавать значительную часть своего бюджета на ЖКХ, экономя на самом необходимом.

Татарстанская «скидка» в 1%

В Татарстане региональный стандарт предоставления субсидий установлен в 21% от совокупного дохода семьи. Это на 1% ниже общефедерального. И хотя республика считается регионом-донором по уровню доходов, порог нуждаемости здесь не менялся с момента его введения в 2005 году.

Интересно, что количество получателей субсидий по оплате ЖКХ в республике сокращается, тогда как тарифы, наоборот, существенно растут. По данным Росстата, в первом квартале 2024 года помощь получили 3,8% семей — 65 540, тогда как год назад их было 4,4%, или 75 319. Именно в январе — марте жителям приходится оплачивать самые большие в году счета по оплате ЖКХ.

При этом снизилась и сумма компенсации. Если в 2023 году величина субсидии на семью составила 1,82 тысячи рублей, то в прошлом году — 1,6 тысячи.

При этом Татарстан оказался на первом месте в ПФО по количеству нуждающихся семей (64,5 тысячи) за первый квартал 2024 года, следует из данных Росстата. На втором месте — Башкортостан (61,8 тысячи), на третьем — Нижегородская область (35 тысяч). Всего в прошлом году бюджет республики выплатил субсидии 85,5 тысячи семей, а общие затраты составили 1,14 млрд рублей, следует из данных Росстата.

Стоимость ЖКХ в Казани выросла в 2 раза

В предстоящем отопительном сезоне платежи за оплату ЖКХ существенно вырастут. С 1 июля этого года тарифы на услуги ЖКХ в республике были повышены в среднем на 22,3%, тогда как индексация по стране составила 11,9%. Увеличение произошло из-за роста тарифов на газ на 10,3%, на электроэнергию — на 12,6%. С 1 января заметно выросли тарифы на жилищные услуги.

Больше, чем в Татарстане, тарифы выросли лишь в четырех регионах: в Архангельской области — на 24,8%, Мордовии — на 22,8%, Челябинской области — на 22,8%, в Дагестане — на 22,3%. Меньше всего тарифы на коммунальные услуги выросли в Москве — в среднем на 15%.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Каждый год повышение тарифов ощутимо, за последние три-четыре года стоимость услуг в Казани выросла в 2 раза, — говорят руководители казанских ТСЖ, добавив, что стараются оптимизировать коммунальные затраты.

«Прошлой зимой платеж в «двушке» на 63 кв. м достигал максимум 8 тысяч рублей в месяц», — рассказали жители ТСЖ «Авиастроитель». При этом жителям в «Салават купере» за «трешку» приходили счета в 13—15 тысяч рублей. Нужно ли снижение порога нуждаемости для получения субсидии? «Даже если опустят до 15%, не так много граждан смогут попасть в перечень нуждающихся. Это коснется ограниченного числа семей», — утверждают в казанских ТСЖ.

— Должники есть всегда, основная масса — это те, кто не успел оплатить ЖКУ до 25-го числа, а есть те, у кого есть сложности в жизни. По бедности — таких мало. Маргиналы работают, но не платят. Они считают, что их жизнь важнее, чем у остальных, — объясняют в ТСЖ.

А есть ли возможности у регионов?

В 2024 году субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предоставляемые семьям с низкими доходами, получали только 3% всех российских семей, рассказала главный специалист направления «Городское хозяйство» Фонда «Институт экономики города» Татьяна Лыкова. По ее словам, за субсидиями приходят не более 35% семей, которые по уровню своего официального дохода имеют право на субсидию. По регионам разница еще больше — от 0,6% до 89,5%. Такой разрыв объясняется различиями в региональных стандартах.

— Во многих регионах установленные значения стандарта имеют еще и ступенчатые вариации, когда стандарт применяют для отдельных категорий семей — например, для пенсионеров и многодетных, имеющих доход в пределах одного-двух прожиточных минимумов и так далее — ниже, чем для других семей, — отметила она.

Эксперты «Института экономики города» и Высшей школы экономики не раз выступали за то, чтобы в основе тарифной политики были не только расчеты монополистов, но и проводилась оценка финансовой доступности коммунальных услуг.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

— Нынешняя инициатива депутатов Государственной думы по снижению значения стандарта МДД до 15%, а для одиноких пенсионеров и многодетных семей — до 10% отвечает нашим предложениям и даже превосходит их, — прокомментировала Татьяна Лыкова.

По ее словам, сейчас необходима «значительная проработка формулировок», но самое главное — решить вопрос о финансировании изменений. «Надо честно разобраться, а есть возможности у регионов обеспечить существенное увеличение бюджетных расходов на предоставление субсидий», — призывает она. По ее мнению, регионы, в которых сегодня высокая доля семей, имеющих право на субсидии на оплату ЖКУ по уровню дохода, будут нуждаться в дополнительных средствах из федерального бюджета.

С другой стороны, нужно разобраться с системой регулирования тарифов на коммунальные услуги для населения. «Следует заменить предельные индексы на критерии финансовой доступности коммунальных тарифов для населения», — указала Татьяна Лыкова.

Независимо от того, получит ли развитие проект депутатов ГД, нужны шаги для смягчения постоянного роста коммунальных тарифов, уверена она. Впервые инициатива была озвучена в Госдуме в 2023 году, но тогда не получила поддержки. На этот раз у нее появилось больше сторонников.