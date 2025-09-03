Ворота в Поднебесную: для российских граждан вводят безвизовый режим

Новый виток в увеличении взаимного турпотока с Китаем

Фото: Максим Платонов

Китай вводит безвизовый режим для россиян на год, что станет новым витком в укреплении сотрудничества двух стран, которое с годами лишь нарастает. Как «Реальному времени» заявили в Госкомитете Татарстана по туризму, это однозначно увеличит число российских туристов в Китае. Растет и поток из Поднебесной в Татарстан — по итогам 2025 года ожидается принять 50 тыс. китайских туристов. Подробнее — в материале «Реального времени».

Безвизовый режим

Китай ввел безвизовый режим для граждан России с обычными загранпаспортами на срок до 30 дней начиная с 15 сентября, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. Он будет действовать до 14 сентября 2026 года.

Въехать без визы можно «в деловых, туристических, экскурсионных целях, для посещения родственников и друзей или в рамках обмена».

Сейчас для визита в Китай россиянам нужны туристические визы типа «L». Они оформляются в визовых центрах Москвы и Санкт-Петербурга, а также в генконсульствах КНР, которое в том числе есть в Казани.

Этому предшествовали встречи президента России Владимира Путина, который сейчас находится в Китае, председателя КНР Си Цзиньпина. Они подписали более 20 документов, направленных на развитие сотрудничества в различных областях.

Соглашения охватывают такие сферы, как энергетика, искусственный интеллект, аэрокосмическая промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение, научные исследования, образование и средства массовой информации.

— Под стратегическим руководством глав двух государств китайско-российские отношения сохраняют высокий уровень развития, — подчеркнул официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. — Китай придает большое значение активизации обменов между народами двух стран, поддерживает укрепление взаимодействия между ними, вносит позитивный вклад в развитие всеобъемлющего стратегического партнерства и координации между Китаем и Россией в новую эпоху.

Спрос на Китай за год вырос вдвое

Спрос на отдых в Китае среди жителей Татарстана растет семимильными шагами. Если в 2023 году в страну почти никто не летал из Казани, в 2024-м спрос на перелеты вырос практически в шесть раз, а к 2025-му ― еще вдвое. Об этом «Реальному времени» сообщили в сервисе OneTwoTrip.

Китай находится на восьмой строчке международного авиатопа с долей заказов 4,7% от всех оформленных за границу среди татарстанцев.

Чаще всего казанцы оформляют билеты в Шанхай (72% авиазаказов в 2025 году приходятся на этот город), 7% ― в Гуанчжоу, 6% ― в Чженьчжоу, а остальные 15% ― в другие города Китая.

— Мы считаем, что отмена визовых ограничений между Россией и Китаем может еще сильнее укрепить рост турпотока в страну. Во-первых, отдыхать в Китае можно практически круглый год, погода для туризма всегда отличная. Во-вторых, многие рейсы за границу, особенно в Азию, совершаются с пересадкой в китайских городах. И безвизовый режим ― это отличный повод приобрести билеты с длительной стыковкой в Китае и познакомиться с новой страной, — рассказал руководитель пресс-службы сервисы Елена Шелехова.

Спрос на отдых в Китае среди жителей Татарстана растет семимильными шагами. Максим Платонов / realnoevremya.ru

В Госкомитете Татарстана по туризму также выразили мнение, что нововведение лишь еще больше увеличит турпоток в Китай.

— Данная мера станет эффективным стимулом для роста въездного турпотока и однозначно увеличит число российских туристов в Китае. С другой стороны, для граждан КНР действуют удобные электронные визы и безвизовые групповые поездки, что упрощает работу туроператоров, — прокомментировали нововведение «Реальному времени» в комитете.

О росте турпотока заявили и в АТОР. Как RT заявил вице-президент ассоциации по международному туризму Артур Мурадян, пляжный регион Хайнань россияне и ранее могли посещать без виз.

— Но можно прогнозировать, что поездки на материк продолжат расти. Туристы, которые проживают удаленно от консульских центров Китая, теперь могут не думать о сдаче паспорта и об ожидании визы 10—14 дней, — сказал он.

Растет и турпоток из Китая в Татарстан

В свою очередь, и Татарстан наращивает число китайских туристов. Поднебесная традиционно в числе лидеров по количеству своих туристов в Казани, сообщал в августе председатель комитета республики по туризму Сергей Иванов.

— По итогам года мы ожидаем более 50 тыс. туристов из Китая. Сейчас динамика идет с приростом на 15% относительно 2024 года. Конечно, этому очень сильно способствует прямой рейс Казань — Шанхай. Ну и плюс многие из китайских туристов, приезжающих в Москву, доезжают до Татарстана, — сказал он.

По словам Иванова, до начала пандемии Китай занимал первое место по турпотоку в Россию. Цифра превышала 1,8 млн человек, примерно 50% из них посещали европейские регионы страны.

— Долгое время потока китайских туристов не было, и мы очень скучали. В 2020—2022 годах цифры были практически нулевые, но с 2023 года поток начал восстанавливаться. Мы видим, что в 2024 году прирост составил практически 154%. Динамика в этом году также положительная, хоть и небольшая, — добавил председатель комитета.

В свою очередь, и Татарстан наращивает число китайских туристов. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Республика заинтересована в новых направлениях для прямых авиарейсов в Китай. Наиболее перспективными считаются города, с которыми у Татарстана уже налажены связи, такие как Чунцин, Гуанчжоу, Ухань, Шэньчжэнь, Урумчи и Чэнду. Иванов подчеркнул: «Запуск рейсов в любой новый город Китая даст нам дополнительные плюсы и с точки зрения привлечения китайских туристов, и с точки зрения путешествия наших граждан в Китай и другие страны Азии».

Туристов из Китая привлекают речные прогулки по Волге, включая маршруты до Свияжска и Болгара, а также круизы между Татарстаном и крупными городами России. Ожидается, что такой туристический продукт будет запущен в следующем году.