Казань погрузилась в 10-балльные пробки

Сообщается сразу о четырех авариях в направлении Азино, одна из них с участием автобуса

Казань погрузилась в 10-балльные пробки. Согласно «Яндекс Картам», на некоторых участках дорог ситуация принимает «бордовый» уровень загруженности.

Например, длинная пробка наблюдается в сторону Дербышек: она начинается почти от остановки «Компрессорный» и заканчивается на въезде в микрорайон.

Также серьезная ситуация фиксируется на проспекте Ямашева, начиная от пересечения с улицей Фатыха Амирхана. Сообщается сразу о четырех авариях в направлении Азино, одна из них с участием автобуса.

Также стоит проспект Победы из-за аварии недалеко от ТЦ «Олимп». Затор растянулся на 4,5 километра.

Напомним, что в Казани пока не планируют вводить план «Буран». «Как только будут соблюдены необходимые условия для введения плана «Буран», его обязательно введут», — заявили в мэрии.

Наталья Жирнова