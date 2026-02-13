Алиев: Азербайджан ждет изменение Конституции Армении для подписания мирного договора
Внесение соответствующих изменений позволит сторонам юридически закрепить мир
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным журналистам на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Баку готов подписать мирный договор с Ереваном непосредственно после принятия необходимых поправок в Конституцию Армении.
Подчеркивая позицию Азербайджана, Алиев пояснил, что внесение соответствующих изменений позволит сторонам юридически закрепить мир, достигнутый на Вашингтонском саммите, включая подписанные декларации и предварительные условия заключения мирного договора. Напомним, что в прошлом году Армения и Азербайджан договорились о мирном урегулировании территориального конфликта.
По словам Алиева, сроки подписания документа зависят от готовности армянской стороны исключить из Конституции территориальные притязания к Азербайджану.
