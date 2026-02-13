Спецпредставитель России Дмитриев проведет экономические переговоры с США в Женеве
Этот диалог состоится вне рамок официального состава российской делегации, принимающей участие в трехсторонних переговорах с Украиной
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическим связям с зарубежными странами Кирилл Дмитриев планирует провести переговоры с американской делегацией в Женеве. Об этом сообщает «Интерфакс».
Этот диалог состоится вне рамок официального состава российской делегации, принимающей участие в трехсторонних переговорах с Украиной. Цель визита Дмитрия в Швейцарию — восстановление конструктивного диалога и укрепление экономического сотрудничества между двумя странами.
Недавно «Реальное время» сообщало, что Россия может вернуться к долларовым расчетам с США.
