Спецпредставитель России Дмитриев проведет экономические переговоры с США в Женеве

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическим связям с зарубежными странами Кирилл Дмитриев планирует провести переговоры с американской делегацией в Женеве. Об этом сообщает «Интерфакс».

Этот диалог состоится вне рамок официального состава российской делегации, принимающей участие в трехсторонних переговорах с Украиной. Цель визита Дмитрия в Швейцарию — восстановление конструктивного диалога и укрепление экономического сотрудничества между двумя странами.

Недавно «Реальное время» сообщало, что Россия может вернуться к долларовым расчетам с США.

Наталья Жирнова