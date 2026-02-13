Азиатское направление подорожало для туристов из России в начале 2026 года

Стоимость туров выросла на 10,6% по сравнению с декабрем

Фото: Максим Платонов

В январе 2026 года зафиксирован рост стоимости туристических поездок в ряд зарубежных направлений. По данным Росстата, наиболее значительное удорожание коснулось стран Юго-Восточной Азии — Вьетнама, Индонезии, Малайзии и Таиланда. Стоимость туров в эти страны выросла на 10,6% по сравнению с декабрем.

Одновременно с этим изменились цены на отдых в других популярных направлениях. Так, туры в Египет подорожали на 4,1%, в Объединенные Арабские Эмираты — на 3,8%, а в Турцию — на 1,3%.

Примечательно, что не все направления показали рост цен. Наблюдается снижение стоимости туров в страны СНГ: в Белоруссию цены упали на 3,5%, а в Казахстан и Узбекистан — на 2%.

Напомним, что Китай стал главным направлением отдыха для казанских туристов в феврале.

Наталья Жирнова