Мурашко: Иностранцы выбирают Россию для лечения детей

По словам министра, современные медицинские технологии и возможности российских специалистов являются уникальными

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко подчеркнул значимость развития медицинского туризма для лечения детей в России. Данное заявление прозвучало на XXVII Конгрессе педиатров России с международным участием «Актуальные проблемы педиатрии», сообщает ТАСС.

По словам министра, современные медицинские технологии и возможности российских специалистов являются уникальными. Статистика показывает высокий интерес иностранных граждан к получению медицинской помощи для детей на территории России.

Мурашко отметил значительный потенциал российской системы здравоохранения в сфере медицинского туризма. По его мнению, существует возможность принимать иностранных пациентов без негативного влияния на качество медицинской помощи для граждан России. Министр подчеркнул необходимость дальнейшего развития данного направления.

