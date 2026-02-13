В Казани зафиксировали резкий рост ДТП на фоне погодных условий

На 18:00 мск в ГАИ города поступило уже более 300 сообщений о ДТП

Фото: Максим Платонов

В Казани значительно осложнилась дорожная обстановка из-за неблагоприятных погодных условий. По данным на 18:00, в дежурное отделение ДПС Госавтоинспекции по городу поступило более 300 сообщений о ДТП и различных инцидентах на дорогах.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей быть предельно внимательными и осторожными на дорогах. В условиях непогоды рекомендуется соблюдать безопасную дистанцию, избегать резких маневров и выбирать скоростной режим с учетом погодных условий.Напомним, что все выходные в Татарстане будет продолжаться метель с мокрым снегом.

Только за январь на дорогах Татарстана погибли 29 человек в 171 аварии. Главный «гаишник» республики Рустем Гарипов и министр транспорта Фарит Ханифов созвали экстренный брифинг, на котором разобрали проблемы нерадивых курьеров на электровелосипедах, статистику «алкогольных» аварий и планы по модернизации трассы М-7. Подробнее — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова