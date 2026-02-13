Новости общества

Татарстанцы смогут закрыть больничный в MAX

19:57, 13.02.2026

Услуга доступна при нетяжелых заболеваниях с очевидным диагнозом

Фото: Динар Фатыхов

Минздрав Татарстана запускает сервис закрытия больничных листов через мессенджер MAX без посещения поликлиники. При первичном приеме врач предложит пациенту зарегистрироваться в системе, а после лечения направит приглашение на онлайн-консультацию, сообщается на сайте министерства.

Консультация проходит по видеосвязи, а данные вносятся в систему «Электронное здравоохранение РТ». При удовлетворительном состоянии пациента больничный закрывается дистанционно с полной юридической силой.

Vitaly Gariev на Unsplash

Услуга доступна при нетяжелых заболеваниях с очевидным диагнозом. В сложных случаях потребуется очный прием. Решение о возможности телемедицины принимает лечащий врач.

— Современные возможности телемедицины позволяют нам повысить доступность медицинской помощи. Пожалуй, особенно актуально это будет для жителей сельских районов. Пациенту больше не нужно будет лично посещать поликлинику, врачебную амбулаторию или ФАП. Достаточно установить мессенджер MAX на свой смартфон и дать согласие на проведение телемедицинской консультации. Уверен, новая функция будет очень востребована! — заявил министр здравоохранения Республики Татарстан Альмир Абашев.

Напомним, что в России выросла стоимость дня по больничному листу.

Наталья Жирнова

ОбществоМедицина Татарстан

