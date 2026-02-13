Новости общества

Китай стал главным направлением отдыха для казанских туристов в феврале

19:48, 13.02.2026

На долю китайских туров пришлось 25,8% от общего объема продаж

Фото: Реальное время

Накануне февральских праздников заметно вырос спрос на зарубежные поездки из Казани. По данным ГТРК «Татарстан», Китай занял лидирующую позицию среди направлений для путешествий из столицы Татарстана в период с 20 по 22 февраля 2026 года.

На долю китайских туров пришлось 25,8% от общего объема продаж. Вторыми по популярности стали Вьетнам и Объединенные Арабские Эмираты, набравшие по 22,6% бронирований. Замыкает четверку лидеров Шри-Ланка с показателем 16,1%.

Для сравнения, в прошлом году первенство принадлежало Турции с долей 38,4%, за ней следовали ОАЭ (30,7%), а также Египет и Таиланд, разделившие третье место с результатом 15,3% каждый.

Напомним, что Таиланд может сократить срок безвизового пребывания в стране для россиян.

Наталья Жирнова

