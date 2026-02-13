Татарстан направит более 15 млрд рублей на поддержку семей с детьми

В рамках проекта также предусмотрено развитие культурной инфраструктуры и поддержка старшего поколения

Фото: Динар Фатыхов

В 2026 году на реализацию национального проекта «Семья» в Татарстане запланировано финансирование в размере свыше 17,6 млрд рублей. Из этой суммы 2,6 млрд рублей поступит из федерального бюджета, а 15 млрд рублей будет выделено из республиканского, сообщает Минэкономики РТ.

Приоритетным направлением социальной политики региона является поддержка семей с детьми и многодетных семей. На эти цели будет направлено 15,3 млрд рублей.

В рамках проекта также предусмотрено развитие культурной инфраструктуры и поддержка старшего поколения. Планируется строительство и капитальный ремонт детских садов, школ искусств, библиотек, театров, музеев и домов культуры. Все учреждения будут оснащены современным оборудованием.

Напомним, что в Татарстане в 2025 году на поддержку семей с детьми выделили сумму более чем в два раза больше — 38,8 млрд рублей. Из них 13,7 млрд рублей выделили из бюджета региона, а 25,1 млрд рублей поступило из Соцфонда России.



Наталья Жирнова