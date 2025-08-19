Турпоток из Китая в Татарстан может достичь 50 тыс. человек к 2025 году

Туристов из Китая привлекают речные прогулки по Волге, включая маршруты до Свияжска и Болгара, а также круизы между Татарстаном и крупными городами России

Фото: Мария Зверева

Татарстан ожидает значительного увеличения числа туристов из Китая. По прогнозам, к концу 2025 года их количество может превысить 50 тыс. человек. Об этом сообщил Сергей Иванов, председатель Госкомитета республики по туризму, на III международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество» в Казани.

Иванов заявил, что в 2024 году прирост туристов из Китая составит около 15%.

— Конечно, этому очень сильно способствует прямой рейс Казань — Шанхай, — добавил он.

Многие китайские туристы также приезжают в Татарстан после визита в Москву.

Республика заинтересована в новых направлениях для прямых авиарейсов в Китай. Наиболее перспективными считаются города, с которыми у Татарстана уже налажены связи, такие как Чунцин, Гуанчжоу, Ухань, Шэньчжэнь, Урумчи и Чэнду. Иванов подчеркнул: «Запуск рейсов в любой новый город Китая даст нам дополнительные плюсы и с точки зрения привлечения китайских туристов, и с точки зрения путешествия наших граждан в Китай и другие страны Азии».

Реальное время / realnoevremya.ru

Туристов из Китая привлекают речные прогулки по Волге, включая маршруты до Свияжска и Болгара, а также круизы между Татарстаном и крупными городами России. Ожидается, что такой туристический продукт будет запущен в следующем году.

На данный момент количество китайских туристов в Татарстане невелико, однако гендиректор международного туристического агентства «Таланг Тур» Лю Жуншэн считает, что республика обладает огромным туристическим потенциалом.

— Прежде всего, в республику приезжают граждане Китая, которые здесь когда-то учились или работали. Татарстан интересен своей многонациональностью и традициями, о которых в Китае пока мало знают. Но благодаря блогерам, которые рассказывают об этом, я думаю, турпоток будет увеличиваться, — считает он.

Напомним, что в 2024 году объем экспорта агропромышленной продукции Татарстана достиг $470,1 млн, из которых $41 млн направлен в Китай. Основные экспортные позиции включают подсолнечное и рапсовое масло, шоколад и кондитерские изделия.



Анастасия Фартыгина