Новым главой исполкома Бугульмы назначили Константина Круглова
На сессии Бугульминского горсовета стало известно, что руководителем исполкома города Бугульмы стал Константин Круглов.
До нового назначения Круглов занимал пост заместителя руководителя исполкома района по социальным вопросам. Его кандидатура получила высокую оценку руководства.
Особое внимание в работе нового руководителя будет уделено реализации программы «Бугульма 2031», направленной на комплексное развитие города в преддверии его 250-летнего юбилея.
Глава района Дамир Фаттахов отметил, что Руслан Масалимов продолжает руководить исполкомом района.
