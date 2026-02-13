Следком обратится в суд для ареста сотрудника «Алабуги», которого поймали на взятке в 3,2 млн рублей

Ранее его задержали ФСБ и служба безопасности ОЭЗ

Фото: Артем Дергунов

Следком направит в суд дело сотрудника ОЭЗ «Алабуга», которого поймали на взятке в 3 млн. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

— В настоящее время подозреваемый задержан. Следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого одной из предусмотренных законом мер пресечения, — сообщается в официальном релизе.

Напомним, что ФСБ совместно со службой безопасности АО «ОЭЗ «ППТ Алабуга» задержали главного специалиста дочерней компании — ООО «Дрейк» Марата Рахматуллина. Мужчина получил незаконное денежное вознаграждение в сумме более 3 млн рублей от одного из действующих поставщиков общества. Возбуждено уголовное дело по части 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).

Следком уточнил, что взятку в 3,2 мл рублей обвиняемый получил в рамках поставки товарно-материальных ценностей на сумму более 39 млн рублей за своевременную приемку и оплату товара.

Наталья Жирнова