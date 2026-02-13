Росреестр и Татарстан планируют сотрудничать в области применения ИИ

Глава ведомства Олег Скуфинский встретился с Рустамом Миннихановым в Доме правительства РТ

В Доме правительства РТ состоялась рабочая встреча Рустама Минниханова с руководителем Росреестра Олегом Скуфинским. Главной темой обсуждения стала реализация государственной программы «Национальная система пространственных данных» (НСПД).

По словам Олега Скуфинского, Татарстан с самого начала активно участвует в реализации программы, которая была сформирована на основе эксперимента 2020—2021 годов. В ЕГРН внесено 95% сведений об объектах недвижимости, а по многим объектам реестра границ — 100%. Татарстан занимает лидирующую позицию среди 64 субъектов РФ, участвующих в проекте.



В перспективе планируется развитие сотрудничества в области применения искусственного интеллекта и мастер-планирования Казанской агломерации. Также рассматривается возможность открытия региональной школы НСПД в Приволжском федеральном округе.

Ранее Татарстан оказался в числе лидеров по регистрации гаражей по «гаражной амнистии».

Наталья Жирнова