Росреестр и Татарстан планируют сотрудничать в области применения ИИ
Глава ведомства Олег Скуфинский встретился с Рустамом Миннихановым в Доме правительства РТ
В Доме правительства РТ состоялась рабочая встреча Рустама Минниханова с руководителем Росреестра Олегом Скуфинским. Главной темой обсуждения стала реализация государственной программы «Национальная система пространственных данных» (НСПД).
По словам Олега Скуфинского, Татарстан с самого начала активно участвует в реализации программы, которая была сформирована на основе эксперимента 2020—2021 годов. В ЕГРН внесено 95% сведений об объектах недвижимости, а по многим объектам реестра границ — 100%. Татарстан занимает лидирующую позицию среди 64 субъектов РФ, участвующих в проекте.
В перспективе планируется развитие сотрудничества в области применения искусственного интеллекта и мастер-планирования Казанской агломерации. Также рассматривается возможность открытия региональной школы НСПД в Приволжском федеральном округе.
Ранее Татарстан оказался в числе лидеров по регистрации гаражей по «гаражной амнистии».
