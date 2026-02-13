Интернет-издание Agentura.ru* включили в список иноагентов

Минюст России обновил реестр, куда, помимо этого ресурса, вошли четыре физлица и один проект

Минюст России обновил реестр иностранных агентов. В него вошли интернет-издание Agentura.ru* и проект «Открытое пространство»*.

Также в этот список внесли журналисток Марию Лацинскую*, Марину Охримовскую* и Галину Сидорову* и активиста Михаила Орешникова*.

— Вместе с тем в соответствии с распоряжениями Минюста России в связи с утратой признаков иностранного агента из реестра исключен А.В. Павлов, в связи с ликвидацией также исключен Благотворительный фонд развития филантропии, — сказано в сообщении Минюста.

Напомним, что против иноагента Семена Слепакова* могут возбудить уголовное дело.

Наталья Жирнова