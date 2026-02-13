В Казани пока не планируют вводить план «Буран»

Фото: Динар Фатыхов

В Казани пока не планируют вводить план «Буран» — до полной готовности города. Об этом заявили в мэрии в ответ на вопрос жительницы города.

— Как только будут соблюдены необходимые условия для введения плана «Буран», его обязательно введут, — прокомментировали в администрации города.

В пресс-службе также отметили, что «город заинтересован в быстрой уборке», которую обеспечивает вводимый режим.

Напомним, что в Нижнекамском районе ввели план «Буран» из-за метели.

Наталья Жирнова