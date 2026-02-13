Все выходные в Татарстане будет продолжаться метель с мокрым снегом

По данным Гидрометцентра республики на дорогах ожидается гололедица, местами сильная

Фото: Реальное время

По данным Гидрометцентра Татарстана, в субботу, 14 февраля, ночью ожидаются небольшие осадки, днем мокрый снег и дождь. Местами метель, гололед и ветер 15—18 м/с. Температура ночью от -2 до -7 градусов, днем от -4 до +1 градуса.

В воскресенье, 15 февраля, прогнозируют мокрый снег и дождь, местами метель и гололед, а также ветер до 15 м/с. Ночью от 0 до -5 градусов, на востоке до -8 градусов, днем от -3 до +2 градусов. На дорогах ожидается гололедица, местами сильная.

Напомним, что в Нижнекамском районе уже ввели план «Буран» в связи с погодными условиями. В Казани введение режима пока не планируется.

Наталья Жирнова