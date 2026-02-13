Зявдат Салихов: «К сожалению, сохраняется тенденция ухода судей в отставку»

За прошлый год в Татарстане покинули свои посты 20 мировых, федеральных судей и судей Верховного суда республики

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане подвели итоги работы судебной системы за 2025 год. По данным председателя Верховного суда РТ Азата Гильмутдинова, в прошлом году произошли существенные кадровые перестановки.

За год в отставку ушли 20 судей различного уровня, включая мировых, федеральных и судей Верховного суда республики. При этом система пополнилась новыми кадрами: был назначен один заместитель председателя Верховного суда, четыре судьи Верховного суда, а также 12 председателей, пять заместителей председателя и 21 районный судья.

На сегодняшний день в судебной системе Татарстана работают 689 судей. По словам Гильмутдинова, ситуация с укомплектованностью судов стабилизировалась: районные суды укомплектованы на 95%, а мировые судьи — на 99%.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Начальник управления судебного департамента в РТ Зявдат Салихов отметил сохраняющуюся тенденцию к оттоку кадров. За последние три года количество уволенных сотрудников составило:

2023 год — 281 человек;

2024 год — 242 человека;

2025 год — 255 человек.

— К сожалению, сохраняется тенденция ухода судей в отставку. Причины общеизвестные, — отметил он.

Напомним, что председателем совета судей Татарстана вновь избран Айдар Галиакберов.

Наталья Жирнова