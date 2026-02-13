В Госдуме предложили запретить молиться в нежилых помещениях жилых домов

Фото: Динар Фатыхов

Группа депутатов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете проведения религиозных обрядов и молитвенных собраний в нежилых помещениях многоквартирных домов. Инициативу поддержали 68 парламентариев, включая лидеров всех думских фракций, кроме «Единой России», а также вице-спикера Петра Толстого, сообщает РБК.

Проект предполагает внесение изменений в закон «О свободе совести и о религиозных объединениях». Согласно предлагаемым поправкам, проведение богослужений, религиозных обрядов и молитвенных собраний будет запрещено в нежилых помещениях многоквартирных домов и пристроенных к ним зданиях.

При этом в законопроекте есть исключение: религиозные церемонии можно будет проводить в обычных квартирах, но только для тех, кто там живет. Сейчас такого правила в законе нет. В случае принятия законопроекта соответствующие изменения будут внесены и в Жилищный кодекс России.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В ДУМ России поддержали запрет молельных комнат в многоквартирных домах, предложив оборудовать их в супермаркетах, сообщает РБК.

— Во многих странах это решается так — в универмагах, супермаркетах делают молельные комнаты. Они на 4—5 человек, там не коллективное моление. Зашли, помолились, ушли. Никому не мешают, — пояснил председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин.

Наталья Жирнова