В аэропорту Казани самолет А320 выкатился за пределы летного поля

Судно авиакомпании «Аэрофлот» выполняло рейс Казань — Москва, на борту находились 158 пассажиров и члены экипажа

Фото: Дарья Пинегина

Татарстанская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов и прав пассажиров после инцидента с самолетом в Международном аэропорту Казани.

Случай произошел 13 февраля с воздушным судном А320 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявшим рейс №1193 по маршруту Казань — Москва. Самолет выкатился за пределы рулежной дорожки. После происшествия была организована экстренная высадка пассажиров. На борту находились 158 пассажиров и члены экипажа. К счастью, никто не пострадал, а воздушное судно не получило повреждений.

Для доставки пассажиров в пункт назначения авиакомпания предоставила резервный борт.

Напомним, что недавно транспортная прокуратура проводила проверку по еще одному делу: в аэропорту Казани умер пассажир рейса Пекин — Москва.

Наталья Жирнова