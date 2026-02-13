Германия и Франция инициировали переговоры о европейском ядерном сдерживании

Фото: Реальное время

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил на Мюнхенской конференции по безопасности о том, что он начал первые переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном относительно создания системы европейского ядерного сдерживания.

Данная инициатива получила отклик от ряда европейских стран. В марте 2025 года Макрон объявил о готовности обсудить возможность предоставления защиты французских сил ядерного сдерживания другим европейским государствам.

Позитивный настрой в отношении подобных обсуждений продемонстрировали несколько стран, включая Германию, Польшу, Литву и Данию. Ранее издание Financial Times сообщало, что европейские союзники США рассматривают варианты формирования собственного ядерного щита, что связано с курсом американской администрации на нормализацию отношений с Россией.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва обратила внимание на высказывания Турции о возможной необходимости обладания ядерным оружием. По его словам, Россия рассматривает режим нераспространения ядерного оружия как краеугольный элемент глобальной безопасности.

Наталья Жирнова