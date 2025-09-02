Новости общества

Россияне смогут посещать Китай без визы до 30 дней, начиная с 15 сентября

10:28, 02.09.2025

Безвизовый режим будет действовать до 14 сентября 2026 года

Фото: Скриншот с сайта Википедия

Китай ввел безвизовый режим для граждан России с обычными загранпаспортами на срок до 30 дней, начиная с 15 сентября, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

  • Безвизовый режим будет действовать до 14 сентября 2026 года.

Накануне в ходе встреч в Пекине президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали более 20 документов, направленных на развитие сотрудничества в различных областях.

Соглашения охватывают такие сферы, как энергетика, искусственный интеллект, аэрокосмическая промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение, научные исследования, образование и средства массовой информации.

Анастасия Фартыгина

