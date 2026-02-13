Илья Вольфсон: Минпросвещения готовит законопроект о четких условиях семейного образования

Цель законопроекта — устранить разночтения в регламентах, которые сегодня могут варьироваться от региона к региону и даже от школы к школе

Фото: Артем Дергунов

Минпросвещения РФ ведет работу над законопроектом, который призван закрепить более четкие условия для реализации семейного образования и самообразования. Об этом сообщил в своем телеграм‑канале депутат Госдумы от Татарстана Илья Вольфсон, получивший официальный ответ от ведомства.

Семейное образование остается законной формой получения знаний — этот статус не подвергается сомнению. Тем не менее динамика распространения данной формы обучения требует совершенствования правового регулирования. За последний год число семей, выбравших такой формат, выросло почти на 17%.

Цель разрабатываемого законопроекта — устранить разночтения в регламентах, которые сегодня могут варьироваться от региона к региону и даже от школы к школе. В документе планируется зафиксировать ясные и исполнимые нормы, позволяющие упорядочить процесс без введения запретов, но с четкой регламентацией процедур.

В рамках проработки темы Минпросвещения инициировало сбор обратной связи: родителям, практикующим семейное образование, предложили ответить на ряд вопросов. Полученные данные будут переданы в министерство для учета при доработке законопроекта. Желающие присоединиться к опросу могут пройти по указанной в телеграм‑канале ссылке.

Рената Валеева