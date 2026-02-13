Обвинение в деле о покушении на российского генерала Алексеева переквалифицировали на терроризм

Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко

Фото: Динар Фатыхов

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что обвинение в деле о покушении на сотрудника российского Минобороны генерала Алексеева было переквалифицировано на терроризм. Об этом сообщает «Интерфакс».

Обвинения в совершении террористического акта теперь предъявляются Любомиру Корбе, Виктору Васину и Павлу Васину. Зинаида Серебрицкая также получит аналогичные обвинения заочно.

Следствие установило, что преступление было тщательно подготовлено заранее по заданию Службы безопасности Украины и направлено на устрашение населения с целью дестабилизации деятельности органов власти.

Напомним, что 6 февраля в жилом доме на Волоколамском шоссе было произведено несколько выстрелов в генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева. Он был госпитализирован и выжил.

Наталья Жирнова