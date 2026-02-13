Минцифры России: утверждены новые тарифы на пересылку писем и бандеролей

По данным ФАС России, длительное время рост цен на почтовые услуги существенно отставал от уровня инфляции

Фото: Максим Платонов

Минцифры России поддержало решение об индексации предельных тарифов на почтовые услуги «Почты России». Новые расценки вступят в силу с 1 марта 2026 года, говорится в сообщении министерства.

Индексация тарифов направлена на стабилизацию работы почтового оператора. По данным ФАС России, длительное время рост цен на почтовые услуги существенно отставал от уровня инфляции, что создало дисбаланс между доходами и расходами предприятия.

Согласно новым тарифам:

простое письмо (до 20 г) будет стоить 48 рублей;

заказное письмо (до 20 г) — 97 рублей;

письмо с объявленной ценностью (до 20 г) — 215 рублей;

простая бандероль (до 100 г) — 100 рублей;

заказная бандероль (до 100 г) — 155 рублей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В Минцифры отметили, что для социально незащищенных категорий граждан (пенсионеров, инвалидов, многодетных семей и других) сохранятся льготные тарифы.

Параллельно Минцифры работает над комплексным законопроектом по трансформации «Почты России». Инициативы направлены на повышение эффективности работы предприятия, модернизацию сельских отделений и улучшение качества обслуживания.

Наталья Жирнова