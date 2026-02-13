Более 600 машин спецтехники ночью будут очищать дороги Казани от снега

В состав механизированной колонны войдут 106 комбинированных дорожных машин и 55 тракторных щеток

Фото: Динар Фатыхов

В ночь на 14 февраля на улицах Казани будет работать 647 единиц спецтехники. В состав механизированной колонны войдут 106 комбинированных дорожных машин и 55 тракторных щеток.

Основной задачей станет разметание снега и противогололедная обработка дорог. В работах также примут участие 83 дорожных рабочих.

Администрация города напомнила, что 13 февраля городские службы активно боролись со снежными осадками. На уборку улиц было направлено 608 единиц спецтехники и 587 дорожных рабочих. За сутки с территории города было вывезено 11,6 тысячи тонн снега.

Напомним, что в Казани пока не планируют вводить план «Буран». «Как только будут соблюдены необходимые условия для введения плана «Буран», его обязательно введут», — заявили в мэрии.

Наталья Жирнова