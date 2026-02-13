Татарстан может ввести налоговые льготы для крупных дорожных проектов

Если проект примут, то в этот список войдут платный участок Вознесенского тракта в Казани и автодорога Алексеевское — Альметьевск

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане разработали законопроект, направленный на поддержку инвестиционных проектов в сфере дорожного строительства и образовательной инфраструктуры. Согласно документам, инициатива предусматривает снижение налоговой нагрузки на проекты, реализуемые на основе концессионных соглашений или с использованием госгарантий региона.

Если проект примут, действие налоговых льгот распространится на несколько значимых объектов транспортной инфраструктуры. В их числе — платный участок Вознесенского тракта в Казани, соединяющий проспект Победы с автомобильной дорогой М-7 «Волга», а также автодорога Алексеевское — Альметьевск, которая является частью трассы Шали — Бавлы.

Кроме того, льготы коснутся реконструированного участка Горьковского шоссе и объектов инфраструктуры трассы Йошкар-Ола — Зеленодольск.

взято с сайта kzn.ru

Важным аспектом законопроекта является поддержка образовательной сферы Иннополиса. Учебно-лабораторные корпуса высших учебных заведений города также получат льготное налогообложение на имущество.

По мнению разработчиков законопроекта, новые меры помогут повысить инвестиционную привлекательность региона в сфере дорожного строительства, сократить бюджетные расходы на содержание дорог и сохранить доступные тарифы для пользователей платных участков.

Напомним, что обход Нижнекамска и Набережных Челнов станет платным.



Наталья Жирнова