В Татарстане фиксируют сбои в Discord, Character Ai и «Т-Банке»

В целом по России наблюдается массовый сбой ряда сайтов и приложений

В Татарстане фиксируют сбои в Discord, Character Ai и сайта «Т-Банке». Это следует из данных сайта down404.ru.

На сайте пользователи больше всего жалуются именно на Discord — 38% обращений. На Character Ai жалуются 20% пользователей сайта, на сайт «Т-Банке» — 8%, на сайт «Почты России» — 6%.

Наталья Жирнова