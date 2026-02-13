В Татарстане фиксируют сбои в Discord, Character Ai и «Т-Банке»
В целом по России наблюдается массовый сбой ряда сайтов и приложений
В Татарстане фиксируют сбои в Discord, Character Ai и сайта «Т-Банке». Это следует из данных сайта down404.ru.
На сайте пользователи больше всего жалуются именно на Discord — 38% обращений. На Character Ai жалуются 20% пользователей сайта, на сайт «Т-Банке» — 8%, на сайт «Почты России» — 6%.
Напомним, что ранее Роскомнадзор официально подтвердил блокировку Telegram. Эксперты прогнозируют серьезные последствия для медиасферы и бизнеса, при этом 85% пользователей уже подписаны на новостные каналы, а 73% доверяют конкретным авторам в мессенджере. Подробнее — в материале «Реального времени».
