Растения очищают почву, человеку пересадили легкое свиньи, физики исследовали пивную пену

Интересные новости науки за неделю с 25 по 31 августа

Фото: Реальное время

Физики 7 лет исследовали пивную пену и поняли, что делает ее крепче

Иногда ученые занимаются по-настоящему важными вещами. Например, в Швейцарской высшей технической школе Цюриха группа ученых выяснила, что делает пивную пену стабильной. Фундаментальное исследование группы, занимающейся мягкой материей под руководством профессора Яна Верманта, длилось целых семь лет!

Что удалось выяснить? Во-первых, что сама стабильная пена — у бельгийских сортов тройного брожения. «Серебро» у сортов двойного брожения, и, наконец, лагеры, которые бродят только единожды, обладают самой нестабильной пеной.

Во-вторых, ученые развенчали стереотип о том, что стабильность пены зависит от того, насколько богаты белком ее верхние слои — чем больше белков, тем выше поверхностная вязкость, «склеивающая» пленку вокруг пузырьков.

В Швейцарской высшей технической школе Цюриха группа ученых выяснила, что делает пивную пену стабильной. Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Оказалось, что так происходит не всегда, и всё зависит от типа пива! Например, для лагеров одинарного брожения ключевой фактор — действительно поверхностная вязкость.

Но у самых стабильных сортов тройного брожения поверхностная вязкость минимальна. А стабильность пены обеспечивает эффект Марангони (когда вещества самостоятельно перемещаются в пленке из-за разницы в поверхностных натяжениях на границе жидкой и воздушной сред). Еще один пример проявления эффекта Марангони — так называемые «слезы вина», когда плотные капли кольцом стекают по бокалу медленнее, чем остальные капли жидкости. Кстати, именно исследуя «слезы вина» Марангони этот эффект и обнаружил. И вот швейцарские физики, посвятив исследованию 7 лет, поняли, что он применим и к пиву.

Теперь, зная, какие механизмы влияют на пивную пену, швейцарские ученые готовы консультировать пивоварни и помогать им улучшать продукт. А изученные эффекты будут применяться не только по отношению к пиву. К примеру, группа Верманта уже изучает, как можно целенаправленно уменьшить пенообразование смазочных материалов в электромобилях.

Человеку впервые пересадили легкое свиньи. Оно проработало 9 дней

Китайские медики первыми в мире решились на то, чтобы пересадить человеку легкое, взятое от генетически модифицированной свиньи.

Донором стал самец свиньи с геномом, в котором произвели шесть изменений для совместимости с человеческим организмом. Легкое пересадили 39-летнему мужчине, у которого на тот момент уже произошла смерть мозга — то есть технически тело функционировало, потому что его жизнедеятельность поддерживалась аппаратами. Но сам человек уже был безнадежно мертв. Целью операции было изучить возможные пути ксенотрансплантации легкого — это, по опыту исследований, самая сложная задача в пересадке органов от животных человеку. Ведь иммунная система в этом случае очень уязвима перед инфекциями.

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

В проведенном опыте легкое было жизнеспособным и функциональным 9 дней, гомеостаз организма при этом оставался стабильным. Правда, через сутки после операции медики наблюдали тяжелый отек, повреждения ткани из-за воспаления и скопление жидкости в месте операции. Через 9 дней — так было запланировано — пациента отключили от аппаратов, собрав всю необходимую информацию.

Эксперимент ученые оценивают как успешный, но перед тем, как проводить такие ксенотрансплантации на живых людях с целью сохранения их жизни, предстоит решить еще ряд задач. В частности, нужно продумать защиту иммунной системы.



В Китае заработал JUNO — самый большой детектор нейтрино

Важное событие для мировой физической науки: в провинции Гуандун на юге Китая, в 700 метрах под городом Цзянмэнь 26 августа начала набирать данные Подземная нейтринная обсерватория (JUNO). Это первая на Земле столь большая физическая установка, которая позволит проводить высокоточные исследования нейтрино в сверхбольших масштабах.

Нейтрино — единственные частицы, которые умеют проходить сквозь материю, не вступая с ней ни в какое взаимодействие. А значит, проникают сквозь плотные объекты и доставляют информацию из глубокого космоса, недоступного для телескопов. При этом они — одни из самых распространенных во Вселенной частиц. Ученые исследуют нейтрино для понимания происхождения и эволюции Вселенной. С их помощью пытаются исследовать внутреннее строение звезд и даже разрабатывать новые технологии (например, нейтринную связь).

Нейтрино — единственные частицы, которые умеют проходить сквозь материю, не вступая с ней ни в какое взаимодействие. Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

И вот теперь в Китае на глубине 700 метров под землей установили крупнейший на Земле центр по изучению этих частиц. Принцип работы JUNO таков: внутри детектора расположено 20 000 тонн жидкого сцинтиллятора — это жидкость-регистратор нейтрино. Она светится, когда через нее проходят эти частицы. Вспышки фиксируют сенсоры — и анализируют характеристики нейтрино. 45 000 фотоэлектронных умножителей JUNO обнаруживают, усиливают сигнал и регистрируют почти неуловимые частицы. «Поймать» их и зафиксировать невозможно — ведь частицы просто проходят сквозь твердые объекты и летят себе дальше по своим делам. Потому-то JUNO и зарыли так глубоко под землю — чтобы защитить эксперимент от фонового излучения, которое, в отличие от нейтрино, так глубоко не проникает. А нейтрино, оставив свой след в светящейся жидкости, просто пройдут дальше, в космос.

Главная задача заработавшего детектора — решить проблему иерархии масс нейтрино, исследовать солнечные и атмосферные нейтрино, а еще— частицы, рождающиеся в недрах Земли.

JUNO — проект не только китайский. В нем объединены 750 ученых из 74 исследовательских организаций по всему миру, в том числе и российские физики из ОИЯИ. Проект будет работать в любых условиях, ему даже землетрясения не страшны.



Пережитое насилие почти в два раза повысило у женщин риск онкологии

Медики и психологи из Новой Зеландии интерпретировали данные исследования о том, как складывается жизнь женщин, перенесших физическое, сексуальное или психологическое насилие как в детстве, так и по достижении 15 лет. Новозеландских ученых интересовало, как часто жертвы насилия в течение жизни попадали в больницы и от чего лечились. Изучены были данные с 1998 по 2019 годы на выборке из 1 151 респондентки.

Выяснилось, что женщины-жертвы сексуального насилия, перенесенного в детстве, в 1,78 раза чаще болели злокачественными и доброкачественными опухолями. Пострадавшие от других форм насилия госпитализировались в 1,6 раза чаще, чем женщины без этого опыта.

Кроме того, у жертв насилия втрое чаще фиксировались респираторные заболевания (тяжелые формы, требующие госпитализации). Вдвое чаще их госпитализировали из-за осложнений беременности. Риск загреметь в стационар у них повышался и по части пищеварения и травм — в 1,6 и 1,5 раза соответственно.

Женщины-жертвы сексуального насилия, перенесенного в детстве, в 1,78 раза чаще болели злокачественными и доброкачественными опухолями. Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Параллельно было проведено исследование среди 1054 мужчин, подвергшихся какой-либо из форм межличностного насилия. Оно тоже показало повышенную частоту попаданий в стационар — но в основном с травмами или хроническими заболеваниями неясной этиологии. Мужчины, подвергшиеся сексуальному насилию в детстве, в 7 раз чаще, чем люди без травмирующего опыта, госпитализировались с нервными расстройствами.



Фацелия и злаки вытягивают из земли нефтешламы

Экологи из Пермского Политеха (ПНИПУ) разработали методику очистки земель, загрязненных нефтешламами, биологическим путем — высаживая растения. Фацелия и смесь злаковых трав сумели не только выжить на почве, сильно загрязненной нефтедобычей, так еще и вытянули из нее до 40% солей.

Восстановление промышленных поврежденных почв — важная задача для любого нефтедобывающего региона (в том числе и Татарстана). Ученые по всей стране разрабатывают методы очистки земель от нефтешламов, желательно так, чтобы не обеспечивать вторичное загрязнение. Захоранивать загрязнение означает создавать объект накопленного вреда. Сжигать — тоже не дело, ведь после этого образуется токсичная зола, а загрязнители эмитируются в воздух. Можно проводить химическую обработку почв, но для этого надо производить реагенты, а кроме того, такой метод нарушит естественную микробиоту почвы и снизит ее плодородие.

Чтобы не множить отходы и затраты энергии, пермские ученые обратились к биологической очистке. Фиторемедиация — высадка растений на загрязненной почве — увенчалась успехом с использованием фацелии и злаковой смеси. Растения вытягивают тяжелые металлы и нефтепродукты из почвы, частично перерабатывают в нетоксичные вещества и включают в природные круговороты, а тяжелые металлы связывают в хелатные комплексы и делают неопасными для среды.

Растения вытягивают тяжелые металлы и нефтепродукты из почвы, частично перерабатывают в нетоксичные вещества и включают в природные круговороты, а тяжелые металлы связывают в хелатные комплексы. Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Исследование проводилось в несколько этапов. Сначала в лаборатории проанализировали образцы бурового шлама, чтобы определить, от какого загрязнения надо очищать почвы. Потом подготовили семь экспериментальных образцов: «бутерброд» из шлама и песчаной почвы засеивался разными смесями растений. Две с половиной недели фиксировали всхожесть семян, скорость роста и общее самочувствие ростков. Фацелия и травосмесь дали наилучший результат. Они хорошо росли, отлично взошли и не показывали никаких признаков того, что шлам им чем-то мешает. Даже наоборот: растения активно поглощали токсичные компоненты: на 40% снизили концентрацию хлорид-ионов, серьезно уменьшили содержание нефтепродуктов и связали ионы тяжелых металлов (хрома, цирка, никеля, кадмия, кобальта, свинца).

Исследования продолжаются, чтобы определить методику применения на больших месторождениях.

